Малкин пропустит второй матч подряд из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, заявил, что скорее всего пропустит матч с «Флоридой Пантерз» из-за травмы. Россиянин не принимал участие в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4), но тренировался в общей группе. Ранее стало известно, что уже некоторое время его беспокоит травма верхней части тела после заблокированного броска в матче с «Калгари Флэймз».