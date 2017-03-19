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19 марта 2017, 19:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин пропустит второй матч подряд из-за травмы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой» из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин не примет участия в игре регулярного чемпионата НХЛ с Флоридой Увеличить
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Малкин из-за травмы плеча пропустит второй матч подряд.

В нынешнем сезоне хоккеист набрал 72 очка (33 шайбы + 39 передач) в 62 матчах.

Матч «Питтсбург» — «Флорида» пройдет в воскресенье, начало — 20:00 мск.

Питтсбург Пингвинз
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Новости НХЛ

Малкин: В матче с «Флоридой» не сыграю, плечо болит после блокированного броска

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, заявил, что скорее всего пропустит матч с «Флоридой Пантерз» из-за травмы. Россиянин не принимал участие в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4), но тренировался в общей группе. Ранее стало известно, что уже некоторое время его беспокоит травма верхней части тела после заблокированного броска в матче с «Калгари Флэймз».
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