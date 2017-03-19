Малкин пропустит второй матч подряд из-за травмы
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой»
из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Малкин
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 72 очка (33 шайбы + 39 передач) в 62 матчах.
Матч «Питтсбург» — «Флорида» пройдет в воскресенье, начало — 20:00 мск.
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