«Даллас» планирует вернуть Ничушкина

Форвард с этого сезона выступает за ЦСКА в КХЛ и в 36 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (11+13) очка и 5 (1+4) баллов в Кубке Гагарина.

Отмечается, что 22-летний хоккеист не обязательно вернется в НХЛ в следующем сезоне, однако клуб собирается внести игрока в список защищенных хоккеистов на драфте расширения-2017. «Даллас» выбрал игрока на драфте-2013 под общим десятым номером. В НХЛ он провел три неполных сезона, сыграл в 166 матчах и набрал 64 (23+41) очка.