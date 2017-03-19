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19 марта 2017, 12:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Даллас» планирует вернуть Ничушкина

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что клуб планирует вернуть российского нападающего Валерия Ничушкина, сообщил в своем «Твиттере» сотрудник клуба.

Форвард с этого сезона выступает за ЦСКА в КХЛ и в 36 матчах регулярного чемпионата набрал 24 (11+13) очка и 5 (1+4) баллов в Кубке Гагарина.

Отмечается, что 22-летний хоккеист не обязательно вернется в НХЛ в следующем сезоне, однако клуб собирается внести игрока в список защищенных хоккеистов на драфте расширения-2017. «Даллас» выбрал игрока на драфте-2013 под общим десятым номером. В НХЛ он провел три неполных сезона, сыграл в 166 матчах и набрал 64 (23+41) очка.

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