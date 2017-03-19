Кучеров забросил 100-ю шайбу в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.

«Вашингтон» начинает приходить в себя после четырех поражений кряду, которые команда потерпела в течение недели в начале марта.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 2:00 3:5 Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз

«Столичные» одержали победу в ярком противостоянии над «Тампой», набрали сотое очко в регулярном чемпионате и первыми гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

В Кубке Стэнли они примут участие в девятый раз за 10 последних лет.

Главным героем встречи стал Ти Джей Оши, трижды поразивший ворота Андрея Василевского. Во втором случае он сделал это с передачи Александра Овечкина, буквально вложившего шайбу в клюшку партнера на 12-й минуте встречи. Американскому форварду оставалось только переправить ее в пустые ворота.

Теперь на счету россиянина в нынешнем сезоне 59 (28+31) очков в 71 матче.

Оши, в свою очередь, забросил 29-ю шайбу в сезоне и обошел Овечкина по этому показателю.

Любопытно, что перед матчем Овечкин сотоварищи провел разминку с футбольным мячом. Хоккеисты держали его в воздухе, делая передачи друг другу, а россиянин даже пытался исполнить что-то вроде «удара скорпиона». Впрочем, неудачно — пас партнера получился слишком сильным.

Также заслуживает внимания и достижение Никласа Бэкстрема, который сделал четыре результативные передачи, не приняв участия только в третьем голе своей команды.

«Молнии» оказывали лидеру лиги максимальное сопротивление и даже смогли отыграться со счета 0:2, причем им для этого потребовалось всего 16 секунд в конце первого периода — по голу на свой счет записали Никита Кучеров и Александр Киллорн.

Эта шайба стала для Кучерова сотой в НХЛ.

В начале третьего периода Джастин Уильямс и Джон Карлсон вернули гостям преимущество в два гола. Кучеров с передачи Брэйдена Пойнта одну шайбу отыграл и даже был признан второй звездой встречи, но на большее хозяев не хватило — на последней минуте, когда вместо голкипера Андрея Василевского (он отразил 30 бросков по своем воротам из 34) Джон Купер выпустил шестого полевого игрока, Оши установил окончательный счет встречи.

Несмотря на поражение, «Тампа-Бэй» не теряет надежд и шансов достать идущий восьмым «Торонто Мэйпл Лифс», который уступил на своем льду «ястребам».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 2:00 1:2 ОТ Торонто Мэйпл Ливз Чикаго Блэкхокс

«Торонто Мэйлп Лифс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2 ОТ.

Лидер Западной конференции также встретил серьезное сопротивление, и смог его сломить лишь в овертайме, одержав четвертую победу подряд.

Счет во встрече открыл форвард хозяев Остон Мэттьюс, а в середине второго периода сравнял Джон Хейден. И лишь в формате «три на три» команда Джоэля Кенневилля смогла реализовать игровое преимущество —.

Артемий Панарин вместе с Райаном Хартманом убежал в контратаку и выложил партнеру шайбу, как на блюде.

Также стоит отметить, что 62 минуты игры команды провели в равных составах — лишь Джонни Одуйя в середине второго периода на две минуты присел на скамейку штрафников.

В составе хозяев на площадке появились российские защитники Алексей Марченко (11 минут) и Никита Зайцев (24 минуты), а также форвард Никита Сошников (10 минут), у гостей более 21 минуты провел на льду Панарин.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 2:00 3:4 Б Оттава Сенаторз Монреаль Канадиенс

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 Б.

Великолепный спектакль выдали в Оттаве местные «сенаторы» и заезжие гастролеры из Монреаля. Гости дважды вели в счете по ходу встречи, но подопечным Ги Буше неизменно удавалось сравнять счет — на голы Эндрю Шоу Филлипа Дано и Брендана Галлахера (с передачи Андрея Маркова) точными бросками ответили Дерек Брассар, Райан Дзингел и Эрик Карлссон.

А послематчевые буллиты лучше удались хоккеистам «Монреаля» — Пол Брайан и Александр Радулов обе свои возможности реализовали, а Бобби Райан и Кайл Туррис — нет. Первый не попал в ворота, а второй не сумел переиграть Кэри Прайса.

Таким образом, «Канадиенс» после 71 матча имеет на своем счету 88 очков и идет с этим показателем на пятой строчке Восточной конференции, «Оттава» дышит своему противнику в спину (86 очков в 70 играх).

Радулов провел на льду 19 минут, Марков — 22 минуты 44 секунды.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 19.03.2017, 2:00 2:3 Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.

Российский форвард Павел Бучневич помог команде одержать победу в Сент-Поле, записав заодно на свой счет одно очко результативности. Именно его передача позволила Джимми Веси забросить победную шайбу, сохранив для своей команды четвертое место в Восточной конференции.

Другие результаты игрового дня:

«Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2.

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 0:3.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:0.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 1:2.

«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:1.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ.