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19 марта 2017, 10:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Игрок «Колорадо» попал болельщику шайбой в лицо в матче НХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Франсуа Бошмен попал шайбой в лицо болельщику во время матча регулярного чемпионата лиги с «Детройтом».

<em>МОСКВА 19 марта. /ТАСС/.</em> Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) Колорадо Франсуа <span class=error>Бошмен</span> попал шайбой в лицо болельщику во время матча регулярного чемпионата лиги с Детройтом. Увеличить
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В одном из игровых эпизодов Бошмен пытался выбросить шайбу по борту, однако его бросок получился слишком высоким, после чего шайба попала в отверстие для камеры в заградительном стекле, которое в тот момент пустовало. В результате шайба попала в лицо одному из болельщиков, сидевших на трибунах.

О том, получил ли он травмы в результате инцидента, не сообщается.

Встреча между командами прошла в субботу и завершилась победой «Детройта» со счетом 5:1.

Колорадо Эвеланш
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