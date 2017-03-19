Игрок «Колорадо» попал болельщику шайбой в лицо в матче НХЛ
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Франсуа Бошмен попал шайбой в лицо болельщику во время матча регулярного чемпионата лиги с «Детройтом».
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В одном из игровых эпизодов Бошмен пытался выбросить шайбу по борту, однако его бросок получился слишком высоким, после чего шайба попала в отверстие для камеры в заградительном стекле, которое в тот момент пустовало. В результате шайба попала в лицо одному из болельщиков, сидевших на трибунах.
О том, получил ли он травмы в результате инцидента, не сообщается.
Встреча между командами прошла в субботу и завершилась победой «Детройта» со счетом 5:1.
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