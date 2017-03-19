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19 марта 2017, 9:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Оши, Кроуфорд и Аллен — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, сыгравший на ноль в матче с «Аризона Койотс» (3:0) при 31-м отражённом броске.

Второй звездой назван голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).

Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший четыре (3+1) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).
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