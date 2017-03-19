Оши, Кроуфорд и Аллен — звёзды дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен, сыгравший на ноль в матче с «Аризона Койотс» (3:0) при 31-м отражённом броске.
Второй звездой назван голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 25 бросков из 26 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).
Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший четыре (3+1) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).
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