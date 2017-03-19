Благодаря дублю в ворота «Вашингтон Кэпиталз» Никита Кучеров оформил сотую шайбу в НХЛ, что не уберегло «молний» от поражения, Александр Овечкин помог Ти Джею Оши оформить хет-трик и обойти себя в списке лидеров команды по количеству голов в сезоне, а Артемий Панарин с «ястребами» победил в Торонто. Главные события игрового дня НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».