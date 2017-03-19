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19 марта 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Эдмонтон» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Эдмонтон Ойлрез» дома победили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (37-я минута) и Марк Летестю (56). Вратарь хозяев Кэм Тэлбот отразил все 33 броска.

В параллельном матче «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Анахайму» — 1:2.

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