«Эдмонтон» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Эдмонтон Ойлрез» дома победили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Эдмонтоне, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе «Ойлерз» шайбы забросили Коннор Макдэвид (37-я минута) и Марк Летестю (56). Вратарь хозяев Кэм Тэлбот отразил все 33 броска.
В параллельном матче «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Анахайму» — 1:2.
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