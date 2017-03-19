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19 марта 2017, 7:53 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Кучерова не спас «Тампу Бэй» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном»

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампу Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ и первым в лиге гарантировал себе выход в плей-офф.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> победил <span class=error>Тампу</span> <span class=error>Бэй</span> Лайтнинг в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> и первым в лиге гарантировал себе выход в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 0:0 3:1) в пользу гостей. В составе «Лайтнинг» дубль сделал российский форвард Никита Кучеров (16-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Алекс Киллорн (17). У «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши (4, 12, 60), по разу отличились Джастин Уильямс (44) и Джон Карлсон (46).

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков. Кучеров по итогам игры был признан третьей звездой матча.

В других матчах дня: «Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Торонто» — 2:1, форвард гостей Артемий Панарин отметился результативным пасом; «Монреаль» в гостях по буллитам нанес поражение «Оттаве» — 4:3, у победителей голевую передачу записал на свой счет Андрей Марков; «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде был сильнее «Миннесоты» — 3:2, нападающий гостей Павел Бучневич сделал результативную передачу.

«Сент-Луис» в гостях победил «Аризону» — 3:0. «Каролина» дома обыграла «Нэшвилл» — 4:2.

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