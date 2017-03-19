Дубль Кучерова не спас «Тампу Бэй» от поражения в матче НХЛ с «Вашингтоном»

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Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 0:0 3:1) в пользу гостей. В составе «Лайтнинг» дубль сделал российский форвард Никита Кучеров (16-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Алекс Киллорн (17). У «Кэпиталз» хет-трик оформил Ти Джей Оши (4, 12, 60), по разу отличились Джастин Уильямс (44) и Джон Карлсон (46).

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков. Кучеров по итогам игры был признан третьей звездой матча.

В других матчах дня: «Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Торонто» — 2:1, форвард гостей Артемий Панарин отметился результативным пасом; «Монреаль» в гостях по буллитам нанес поражение «Оттаве» — 4:3, у победителей голевую передачу записал на свой счет Андрей Марков; «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде был сильнее «Миннесоты» — 3:2, нападающий гостей Павел Бучневич сделал результативную передачу.

«Сент-Луис» в гостях победил «Аризону» — 3:0. «Каролина» дома обыграла «Нэшвилл» — 4:2.