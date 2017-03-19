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19 марта 2017, 0:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Виннипега» Мэттьяс пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Виннипег Джетс» Шон Мэттьяс пропустит остаток сезона из-за травмы. Главный тренер команды Пол Морис сообщил, что форварду предстоит операция на тазобедренном суставе.

«Жаль, что он не играл больше в начале сезона, но у него была травма. Он вернулся и показывал сильную игру, а теперь он пропустит последние 12 матчей. Когда его звено нашло свою игру, они были очень хороши. Он играет с молодыми ребятами, Лоури и Армиа, и, думаю, он им сильно помог их прогрессу, научил оказывать давление в зоне атаки», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Мэттьяс в текущем сезоне провёл 45 матчей, набрав 12 (8+4) очков.

Виннипег Джетс
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