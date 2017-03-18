Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29126248/
18 марта 2017, 23:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин: В матче с «Флоридой» не сыграю, плечо болит после блокированного броска

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, заявил, что скорее всего пропустит матч с «Флоридой Пантерз» из-за травмы. Россиянин не принимал участие в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4), но тренировался в общей группе. Ранее стало известно, что уже некоторое время его беспокоит травма верхней части тела после заблокированного броска в матче с «Калгари Флэймз».

«С каждым днём мне всё лучше. В воскресенье, наверное, не сыграю, будет тяжело. Мне просто надо немного времени. Больше никаких блоков.

Я сыграл с “Филадельфией”, но чувствовал себя не очень хорошо. Я не могу бросать, потому что у меня болит плечо. Я не так часто делаю блоки, но в тот раз мы потеряли шайбу и долго оборонялись в своей зоне. Я увидел, как их нападающий замахивается, и бросился под шайбу. Получилось не идеально, но это инстинкт», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.

Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Малкин выразил соболезнование по поводу смерти Сергея Гимаева

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин выразил соболезнование в связи со смертью заслуженного тренера России, известного комментатора Сергея Гимаева, который скончался 18 марта на 63-м году жизни.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!