Малкин: В матче с «Флоридой» не сыграю, плечо болит после блокированного броска

«С каждым днём мне всё лучше. В воскресенье, наверное, не сыграю, будет тяжело. Мне просто надо немного времени. Больше никаких блоков.



Я сыграл с “Филадельфией”, но чувствовал себя не очень хорошо. Я не могу бросать, потому что у меня болит плечо. Я не так часто делаю блоки, но в тот раз мы потеряли шайбу и долго оборонялись в своей зоне. Я увидел, как их нападающий замахивается, и бросился под шайбу. Получилось не идеально, но это инстинкт», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.