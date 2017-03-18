Дубль Татара помог «Детройту» одержать крупную победу над «Колорадо»
«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая в Детройте, завершилась со счётом 5:1.
В составе «красных крыльев» Томаш Татар оформил дубль, ещё по шайбе забросили Джастин Абделкейдер, Дилан Ларкин и Густав Нюквист. Единственный гол «лавин» на счету Натана Маккиннона.
|18.03.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|5:1
|Колорадо Эвеланш
|(0:0, 1:0, 4:1)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Джаред Беднар
Вратари
|Джимми Ховард
|Кэлвин Пикар
|1-й период
|Марк Барберио
|00:35
|13:21
|Люк Гленденинг
|2-й период
|Федор Тютин
|36:25
|36:43
|Джастин Абделькадер (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
|3-й период
|Натан Маккиннон (Т. Бэрри, С. Андригетто)
|43:44
|45:20
|Томаш Татар (Л. Гленденинг)
|46:56
|Томаш Татар (Г. Нюквист, Д. Ларкин)
|47:16
|Дэнни Декейсер
|Блэйк Комо
|51:07
|52:44
|Дилан Ларкин (Р. Шихан, А. Атанасиу)
|56:18
|Густав Нюквист (Х. Зеттерберг, Майк Грин)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Т. Татар (Детройт Ред Уингз), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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