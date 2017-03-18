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18 марта 2017, 23:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Татара помог «Детройту» одержать крупную победу над «Колорадо»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая в Детройте, завершилась со счётом 5:1.

В составе «красных крыльев» Томаш Татар оформил дубль, ещё по шайбе забросили Джастин Абделкейдер, Дилан Ларкин и Густав Нюквист. Единственный гол «лавин» на счету Натана Маккиннона.

18.03.2017 20:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 5:1 Колорадо Эвеланш
(0:0, 1:0, 4:1)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джаред Беднар
Вратари
Джимми Ховард Кэлвин Пикар
1-й период
Марк Барберио 00:35
13:21 Люк Гленденинг
2-й период
Федор Тютин 36:25
36:43 Джастин Абделькадер (Х. Зеттерберг, Н. Крунвалль)
3-й период
Натан Маккиннон (Т. Бэрри, С. Андригетто) 43:44
45:20 Томаш Татар (Л. Гленденинг)
46:56 Томаш Татар (Г. Нюквист, Д. Ларкин)
47:16 Дэнни Декейсер
Блэйк Комо 51:07
52:44 Дилан Ларкин (Р. Шихан, А. Атанасиу)
56:18 Густав Нюквист (Х. Зеттерберг, Майк Грин)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Татар (Детройт Ред Уингз), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
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