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18 марта 2017, 23:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Аткинсона в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Айлендерс»

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Трэвис Хэмоник вывел «островитян» вперёд в первом периоде, но во второй двадцатиминутке «мундиры» забросили дважды. Отличились Оливер Бьёркстранд и Джош Андерсон. В третьем периоде Джон Таварес сравнял счёт, а в овертайме сильнее оказался «Коламбус». Победный гол на счету Кэма Аткинсона.

18.03.2017 20:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Нью-Йорк Айлендерс 2:3 ОТ Коламбус Блю Джэкетс
(1:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Дуг Уэйт Джон Торторелла
Вратари
Томас Грайсс Йоонас Корписало
1-й период
14:18 Трэвис Хэмоник (Дж. Чимера, Э. Бовилье)
2-й период
Оливер Бьоркстранд 21:00
24:08 Скотт Мэйфилд
Ник Фолиньо 24:08
Джош Андерсон (Н. Фолиньо, З. Веренски) 35:48
39:01 Эндрю Лэдд
Брэндон Дубински 39:01
Брэндон Дубински 39:01
3-й период
48:48 Джон Таварес (Д. Зайденберг, С. Мэйфилд)
Овертайм
Кэм Аткинсон (Б. Дубински, З. Веренски) 61:19
Статистика
7 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
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