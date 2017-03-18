Гол Аткинсона в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Айлендерс»
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.
Трэвис Хэмоник вывел «островитян» вперёд в первом периоде, но во второй двадцатиминутке «мундиры» забросили дважды. Отличились Оливер Бьёркстранд и Джош Андерсон. В третьем периоде Джон Таварес сравнял счёт, а в овертайме сильнее оказался «Коламбус». Победный гол на счету Кэма Аткинсона.
|18.03.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|Barclays Center
|Нью-Йорк Айлендерс
|2:3 ОТ
|Коламбус Блю Джэкетс
|(1:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
|Дуг Уэйт
|Джон Торторелла
Вратари
|Томас Грайсс
|Йоонас Корписало
|1-й период
|14:18
|Трэвис Хэмоник (Дж. Чимера, Э. Бовилье)
|2-й период
|Оливер Бьоркстранд
|21:00
|24:08
|Скотт Мэйфилд
|Ник Фолиньо
|24:08
|Джош Андерсон (Н. Фолиньо, З. Веренски)
|35:48
|39:01
|Эндрю Лэдд
|Брэндон Дубински
|39:01
|Брэндон Дубински
|39:01
|3-й период
|48:48
|Джон Таварес (Д. Зайденберг, С. Мэйфилд)
|Овертайм
|Кэм Аткинсон (Б. Дубински, З. Веренски)
|61:19
Статистика
|7
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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