Гол Аткинсона в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Айлендерс»

Трэвис Хэмоник вывел «островитян» вперёд в первом периоде, но во второй двадцатиминутке «мундиры» забросили дважды. Отличились Оливер Бьёркстранд и Джош Андерсон. В третьем периоде Джон Таварес сравнял счёт, а в овертайме сильнее оказался «Коламбус». Победный гол на счету Кэма Аткинсона.