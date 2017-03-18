Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29123620/
18 марта 2017, 16:08 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Вячеслав Фетисов: Мне трижды предлагали возглавить клубы НХЛ

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов рассказал о том, что его предлагали стать главным тренером сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги.

— Правда, что после бронзовой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити вам предлагали возглавить клубы НХЛ?

— Да. Один вариант был от канадского клуба, два — от американских. Но как раз в это время поступило предложение президента России стать министром спорта страны.

— Не жалеете сейчас?

— И да, и нет. С одной стороны, я успел влюбиться в тренерскую профессию. За четыре года выиграл три Кубка Стэнли — два как игрок и один как тренер. И тренерская победа мне доставила больше радости, даже чем долгожданный Кубок в 1997-м. Мне кажется, я был бы более счастлив, работая в хоккее. Но быть полезным своей стране в ином качестве — совсем другие чувства, — рассказал Фетисов.

Напомним, в качестве игрока Вячеслав Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)