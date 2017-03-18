Вячеслав Фетисов: Мне трижды предлагали возглавить клубы НХЛ
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов рассказал о том, что его предлагали стать главным тренером сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги.
— Правда, что после бронзовой Олимпиады в
— Да. Один вариант был от канадского клуба, два — от американских. Но как раз в это время поступило предложение президента России стать министром спорта страны.
— Не жалеете сейчас?
— И да, и нет. С одной стороны, я успел влюбиться в тренерскую профессию. За четыре года выиграл три Кубка Стэнли — два как игрок и один как тренер. И тренерская победа мне доставила больше радости, даже чем долгожданный Кубок в 1997-м. Мне кажется, я был бы более счастлив, работая в хоккее. Но быть полезным своей стране в ином качестве — совсем другие чувства, — рассказал Фетисов.
Напомним, в качестве игрока Вячеслав Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира.
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