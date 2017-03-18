«Аризона» сократит вместимость домашней арены из-за низкой посещаемости
Руководство «Аризоны Койотс» рассказало о планах сократить вместимость домашней арены на следующий сезон, информирует Sportsnet.
Такое решение менеджмента клуба связано с низкой посещаемостью домашних матчей команды. С 2007 года «Аризона» входит в тройку команд с худшей посещаемостью в НХЛ, в этом сезоне этот показатель составил 12 961 зритель.
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