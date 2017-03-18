Форвард «Принс Джорджа» Никита Попугаев стал первой звездой матча WHL

Попугаев записал на свой счёт две результативные передачи. Всего в сезоне он сыграл 40 матчей, в которых сумел отметиться 51-м (22+29) очком.



Летом российский хоккеист примет участие в процедуре драфта, где, по предварительным оценкам, будет выбран в первом раунде.

