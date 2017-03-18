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18 марта 2017, 15:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Принс Джорджа» Никита Попугаев стал первой звездой матча WHL

18-летний российский нападающий клуба «Принс Джордж» Никита Попугаев стал первой звездой матча с «Кэмлупс Блейзерс», в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

Попугаев записал на свой счёт две результативные передачи. Всего в сезоне он сыграл 40 матчей, в которых сумел отметиться 51-м (22+29) очком.

Летом российский хоккеист примет участие в процедуре драфта, где, по предварительным оценкам, будет выбран в первом раунде.
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