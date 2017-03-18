Сидни Кросби: Мне повезло, что я играю с Малкиным

Малкин играет с Кросби в «Питтсбурге» уже больше 10 лет — с начала сезона-2006/07.

— Было непросто. Языковой барьер очень сильно мешал, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Он очень старался выучить английский. Гончар здорово помогал, он все переводил. Он не мог поделиться своими мыслями, так что приходилось обращаться за помощью к Гончу. Это ему помогало. Гонч — отличный парень, с него стоит брать пример. Он помог.

Мне повезло, что я играю с ним. Он может решить исход матча. Когда играешь против сильной команды и матч очень упорный, знаешь, что на него можно положиться, что он обязательно создаст момент. Мы давно играем вместе и я это очень ценю.