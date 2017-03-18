Ален Виньо: Бучневич еще будет играть, впереди достаточно матчей

21-летний россиянин провел в текущем сезоне 33 матча, набрав 18 (8+10) очков, но в последней игре против «Флориды» (3:4 Б) не вышел на лед.

— Сегодня Бучневич не играл, но он будет играть, — цитирует newsday.com Виньо. — В последнее время у него были удачные матчи. Но в некоторых поединках у него была определенная неуверенность, ему нужно чуть лучше играть. Но впереди еще достаточно матчей, мы верим в его мастерство, он вернется в состав.