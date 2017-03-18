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18 марта 2017, 12:43 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Яромир Ягр заявил, что хочет побить рекорд результативности в НХЛ и после 50 лет

Чешский нападающий клуба НХЛ «Флорида» Яромир Ягр заявил, что намерен побить рекорд результативности Горди Хоу и после 50 лет.

Хоккеисты «Флориды» в пятницу на выезде со счетом 4:3 обыграли по буллитам «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ягр, которому в феврале исполнилось 45 лет, отдал две голевые передачи и стал самым результативным игроком в истории лиги среди хоккеистов старше 40 лет. Всего на счету чеха стало 269 (104+165) очков, которые он набрал после 40 лет. Ягр опередил на одно очко знаменитого канадца Горди Хоу.

«Побить рекорд Хоу — большая честь, вне всяких сомнений. Его неслучайно звали “Мистер Хоккей”, так что это очень почетно. Теперь я собираюсь обойти Хоу по набранным очкам после 50 лет. Это то, к чему я стремлюсь», — цитирует Ягра сайт НХЛ.

Хоу скончался в США 10 июня 2016. На счету легендарного канадца четыре Кубка Стэнли. В общей сложности карьера Горди Хоу растянулась на 35 лет.

Флорида Пантерз
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