На четверть века старше НХЛ: что нужно знать о Кубке Стэнли

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Британский аристократ, купивший серебряную чашу в Лондоне всего за 10 гиней (около $50 на тот момент), не мог и предполагать, что этот приз станет одним из символов Канады.

ТАСС собрал яркие факты и курьезные случаи из истории главного хоккейного трофея Северной Америки.

Изначально чаша носила название «Хоккейный Кубок вызова». Ее первым обладателем был клуб «Монреаль ААА». В 1893 году команда стала сильнейшей в Любительской хоккейной ассоциации Канады, одержав в круговом турнире семь побед и потерпев одно поражение. В том сезоне формат игр на вылет не предусматривался. Первый матч плей-офф был сыгран на следующий год, а победителем турнира вновь стал «Монреаль ААА».

Начиная с 1908 года право бороться за кубок имели только профессионалы, любители были лишены такой возможности.

Национальная хоккейная лига была создана 100 лет назад, в 1917 году. В первое десятилетие ее сильнейший клуб боролся за Кубок Стэнли с победителями других профессиональных чемпионатов. В семи титульных играх из девяти трофей доставался командам из НХЛ, еще один розыгрыш был отменен из-за эпидемии испанки. В 1927 году Кубок Стэнли стал главным трофеем НХЛ.

За всю историю НХЛ на Кубке Стэнли было выгравировано 3178 имен. Помимо хоккеистов на трофее в разные годы указывались президенты и вице-президенты клубов, инвесторы и даже талисманы команд. С упоминанием имен на чаше связан курьезный случай. В 1984 году владелец «Эдмонтон Ойлез» Питер Поклингтон записал на кубке имя своего отца Бэзила, не связанного с командой. Позднее его имя было зачеркнуто серией букв X.

В 1963 году была изготовлена точная копия трофея, приобретенного лордом Престонским. С того момента именно он вручается победителям плей-офф лиги. Оригинальный кубок, в свою очередь, был перевезен на вечное хранение в Зал хоккейной славы в Торонто. Там же хранятся и ленты, на которых указаны имена обладателей трофея прошлых лет — в 1991 году на нем не осталось свободного места для новых чемпионов. В 1993 году была изготовлена еще одна копия кубка — она выставляется на обозрение зрителям, если первая чаша по каким-либо причинам не может быть выставлена в музее.

Нанесение имен на Кубок Стэнли производится вручную. За все это время в НХЛ было всего четыре официальных гравировщика. Порой человеческий фактор давал о себе знать. Ошибки допускались как в именах и фамилиях игроков, так и в названиях команд. Вот некоторые из них:

Сезон-1951/52. При гравировке имен игроков «Детройта» ошибки были допущены в двух случаях: Tommy Nivan вместо Tommy Ivan, а также Alex Вelvecchio вместо Alex Delvecchio.

Сезоны 1955/56 — 1959/60. Имя вратаря «Монреаль Канадиенс» Жака Планта (Jacques Plante) на каждой из пяти победных табличек было написано по-разному.

Сезон-1962/63. Лишняя горизонтальная черточка при гравировке буквы F превратила название обладателя Кубка Стэнли «Торонто Мейпл Лифс» (Toronto Maple Leafs) в Toronto Maple Leaes.

Сезон-1971/72. Двукратное неправильное написание названия «Бостон Брюинз» (Boston Bruins) превратило команду в нечитаемое Bqstqn Bruins.

Кроме того, в сезоне-1941/42 вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» был «увековечен» дважды как Турк Брода (прозвище, по которому он известен в мире) и Уолтер Брода (его настоящее имя).

До 1980-х отечественные хоккеисты не выступали в НХЛ. Первым в заокеанской лиге сыграл получивший американское гражданство Виктор Нечаев. Он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» в 1983 году.

В 1989 году Сергей Пряхин стал первым хоккеистом, получившим официальное разрешение на выступление за океаном. В дебютном сезоне он провел за «Калгари Флеймз» две игры в регулярном чемпионате, а также один матч в плей-офф. В итоге команда выиграла Кубок Стэнли, но нападающий не попал в число игроков, чьи имена были выгравированы на чаше. Это произошло, поскольку у НХЛ есть строгие правила, регламентирующие нанесение имен игроков на трофей. В регулярном сезоне хоккеист должен провести не меньше 41 матча. Также он хотя бы раз должен выйти на лед в финальной серии Кубка Стэнли. Несмотря на это, клуб вручил игроку чемпионский перстень.

В 1994 году российским игрокам впервые удалось завоевать Кубок Стэнли. Выступавшие за «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев и Сергей Немчинов в финальной серии превзошли «Ванкувер Кэнакс», за который играл Павел Буре.

После этого еще 23 игрокам из России удалось поднять над головой заветный кубок. Самыми успешными в этом отношении были Игорь Ларионов и Сергей Федоров («Детройт Ред Уингз»), а также Сергей Брылин («Нью-Джерси Девилз») — на их счету по три титула.

Вячеслав Фетисов, выступавший за команду из Детройта, также трижды завоевал Кубок Стэнли (дважды в качестве игрока, один раз как тренер). Единственный россиянин, выигравший главный трофей НХЛ только в качестве тренера, — Владимир Буре (отец Павла и Валерия Буре, «Нью-Джерси»).

Впрочем, из правила, введенного лигой, есть исключение. Российский защитник «Детройта» Владимир Константинов, выигравший с командой Кубок Стэнли в сезоне-1996/97, через несколько дней после триумфа попал в ДТП и был вынужден завершить карьеру. На следующий год его команда вновь завоевала главный трофей НХЛ. Лига в виде исключения разрешила «Ред Уингз» нанести на кубок имя российского игрока.

Согласно традиции каждый игрок, завоевавший Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину. Трофей впервый побывал в России в 1997 году. Его привезли Фетисов, Ларионов и Вячеслав Козлов.

За более чем вековую историю с Кубком Стэнли произошло немало занятных, веселых, а порой почти печальных случаев. Так, хоккеисты доказывали, что трофей отлично сочетается с младенцами. Защитник Стивен Лефевр из «Колорадо Эвеланш» в 1996 году крестил в чаше ребенка, а в 2015 году форвард «Чикаго Блэкхокс» Антуан Верметт устроил из трофея ясли для дочки.

В 1920 году во время празднования игроки клуба «Оттава Сенаторз» устроили потасовку, в результате которой Кубок Стэнли провел ночь в сточной канаве.

В 1987 году хоккеисты «Эдмонтона», празднуя победу, отправились в стриптиз-бар. И конечно же, взяли трофей с собой.

В 1991 году один из 100 лучших игроков за всю историю НХЛ Марио Лемье после победы «Питтсбурга» умудрился утопить трофей в бассейне своего дома.

После победы «Далласа» над «Баффало Сейбрз» в финальной серии сезона-1998/99 на кубке появилась внушительная вмятина. Существуют разные версии истории ее возникновения: кто-то говорит, что его уронили в раздевалке сразу после триумфа, кто-то — что чаша пострадала после возвращения команды в Даллас. Также есть версия, по которой один из игроков пытался бросить Кубок Стэнли с балкона в бассейн, но не попал.

В 2000 году многолетний голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо после победы в финальной серии над «Даллас Старз» во время визита в кинотеатр использовал кубок в качестве стаканчика для попкорна.