Ягр обошел Горди Хоу по передачам в НХЛ после 40 лет

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«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 6:4.

«Питтсбург», ведущий упорную борьбу за первые места Столичного дивизиона с «Вашингтоном» и «Коламбусом», а также старающийся не подпустить к этой борьбе нью-йоркских «Рейнджерс», принимал на своем льду «Нью-Джерси».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 18.03.2017, 2:00 6:4 Питтсбург Пингвинз Нью-Джерси Дэвилз

«Девилз» в этом сезоне уже ничего не светит, но временами они показывают очень яркий и интересный хоккей, а «Пингвинз» не могли рассчитывать на целый ряд ведущих игроков, включая получившего небольшое повреждение «верхней части тела» Евгения Малкина.

«Дьяволы» одержали накануне победу над «Филадельфией» со счетом 6:2, а потому в воротах команды остался начинавший ту встречу в старте Кевин Кинкэйд, являющийся вторым номером команды после Кори Шнайдера.

Правда, на этот раз наставник «Нью-Джерси» вряд ли остался по итогу доволен своим выбором, поскольку встреча получилась очень результативной, и Кинкэйд, несмотря на свои 37 спасений, выручить команду в итоге не сумел.

Гости начали активнее, и Кайл Палмьери открыл счет с 30-й в сезоне передачи Тэйлора Холла, в матче с «Флайерз» в великолепном стиле реализовавшего выход один на один, но затем хозяева перехватили инициативу.

Сначала Фил Кессел восстановил равновесие, а затем Сидни Кросби сделал результативный пас на Джейка Гюнцеля, и этот ассист стал для капитана «Питтсбурга» 640-м в карьере, благодаря чему он сравнялся со вторым в истории клуба по этому показателю хоккеистом — Яромиром Ягром. У лидера — Марио Лемье — 1033 передачи.

Еще до первого перерыва команды обменялись голами, продолжив поражать ворота друг друга до конца встречи. В итоге «Питтсбург» выиграл со счетом 6:4, Картер Рауни забросил свою первую шайбу в НХЛ, а Кросби, оформивший дубль и поставивший точку броском в пустые ворота, довел свой лицевой снайперский счет в сезоне до 37 шайб, догнав лидера лиги по этому показателю Брэда Маршана.

Напомним, что с Маршаном Кросби играл в одном звене на осеннем Кубке мира, который Канада триумфально выиграла. Правда, в НХЛ у форварда «Бостона» есть преимущество, так как их третий партнер по тройке Патрис Бержерон также выступает за «Брюинз».

«Питтсбург» одержал победу в шестом из последних восьми матчей (6−1−1) и вновь вышел на второе место в дивизионе, обойдя «Коламбус» на одно очко и столько же уступая «Вашингтону».

Интересно, что одна из этих трех команд наверняка выиграет Президентс Трофи, вручаемый победителю всего регулярного чемпионата НХЛ, а кто-то из них даже не будет иметь в первом раунде плей-офф преимущества своей площадки.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 24, 18.03.2017, 2:00 3:4 Б Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 3:4 Б.

А вот «рейнджеры» в этой гонке несколько подотстали в последнее время, так как выдали крайне неудачную серию домашних матчей при хороших выступлениях на выезде. Перед игрой с «Флоридой» результат «синерубашечников» в «Мэдисон Сквер Гарден» удручал — пять поражений подряд.

Естественно, подопечные Алена Виньо с первых секунд бросились в атаку на ворота Джеймса Раймера, тем более что «Пантерз» сами испытывают серьезные проблемы с составом и игрой. У команды полон лазарет и не играют такие лидеры, как Аарон Экблад и Роберто Луонго, что привело к четырехматчевой серии поражений (0−3−1).

Начали хозяева очень мощно, и уже в первом отрезке матча благодаря шайбам Матса Зукарелло и Джей Ти Миллера создали себе задел. В третьем периоде Зукарелло оформил дубль, но этим норвежец смог лишь перевести встречу в овертайм.

За собой «Флориду» повел суперветеран Яромир Ягр, отдавший во втором и третьем периодах по голевой передаче и установивший очередное достижение.

Теперь на счету чешского бомбрадира 269 (104+165) очков в регулярных чемпионатах после того, как ему исполнилось 40 лет, и он стал рекордсменом лиги, обойдя легендарного Горди Хоу!

«Это огромная честь, никаких сомнений. Горди Хоу называют Мистер Хоккей, и обойти его — это очень ценное для меня достижение», — сказал Ягр после матча.

Встреча перешла в овертайм, в котором голов не было, а в серии буллитов хозяева не использовали все три своих попытки, в то время как гол финского нападающего Александра Баркова во второй попытке принес «пантерам» викторию, сохранившую им призрачные шансы на выход в Кубок Стэнли.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич на этот раз не попал в заявку на игру — его место в составе занял восстановившийся после повреждения шведский форвард Яспер Фаст.

Другие матчи.

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:1

«Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз» — 1:2 Б.