Нападающий «Питтсбурга» Кросби признан первой звездой дня НХЛ

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Кросби забросил две шайбы и отдал результативный пас в матче против «Нью-Джерси» (6:4).

Второй звездой дня стал защитник «Калгари» Марк Джиордано, забросивший шайбу и сделавший две передачи в матче против «Далласа» (3:1).

Нападающий «Флориды» Яромир Ягр признан третьей звездой дня, он сделал две результативные передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б). В ночь на субботу Ягр, которому 15 февраля исполнилось 45 лет, стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди хоккеистов, выступавших после достижения 40-летнего возраста (269 очков). Чех вышел на первое место, обойдя легендарного канадца Горди Хоу, на счету которого 268 очков после 40 лет.