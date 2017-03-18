Хоккеисту «Тусона» Каннингему ампутировали ногу после перенесенного им инсульта

Инцидент с 26-летним игроком произошел 19 ноября перед матчем «Тусона» с «Манитобой». Каннингем потерял сознание на льду, после чего медицинский персонал клуба сделал ему массаж сердца. Потом хоккеист был доставлен в больницу и несколько дней находился в критическом состоянии.

Врачи сделали Каннингему сложную операцию на сердце, которая повлияла на кровообращение нижней части тела. В результате медикам пришлось ампутировать игроку часть левой ноги и он был вынужден завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает Fox Sports со ссылкой на близких хоккеиста, он остается в хорошем расположении духа и просто радуется тому, что остался жив. Сейчас Каннингем проходит курс реабилитации и учится ходить с помощью протеза.