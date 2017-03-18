Хоккеисты «Баффало» на выезде по буллитам обыграли «Анахайм» в матче чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев гол забил Рикард Ракелль (12-я минута), у «Сейбрз» отличился Райан О’Райлли (36). Он же принес «Баффало» победу в серии буллитов.

Следующий матч «Сейбрз» проведут 20 марта на выезде против «Детройта». «Анахайм» 18 числа в гостях сыграет с «Сан-Хосе».