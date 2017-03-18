Хоккеисты «Баффало» на выезде по буллитам обыграли «Анахайм» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Баффало» на выезде по буллитам победили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев гол забил Рикард Ракелль (12-я минута), у «Сейбрз» отличился Райан О’Райлли (36). Он же принес «Баффало» победу в серии буллитов.
Следующий матч «Сейбрз» проведут 20 марта на выезде против «Детройта». «Анахайм» 18 числа в гостях сыграет с «Сан-Хосе».
|18.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|1:2 Б
|Баффало Сэйбрз
|(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Дэн Билсма
Вратари
|Джонатан Бернье
|Андерс Нильссон
|1-й период
|11:48
|Рикард Ракелль (К. Фаулер, Б. Монтур)
|2-й период
|Райан О`Райлли (Дж. Маккейб, Дж. Айкел)
|35:35
|3-й период
|43:15
|Ник Ритчи
|Зак Богосян
|43:15
|51:31
|Кевин Бекса
Серия буллитов - победный бросок
|З. Гиргенсонс
Статистика
|7
|Штрафное время
|5
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Бернье (Анахайм Дакс), Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), К. Фаулер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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