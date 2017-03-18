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18 марта 2017, 8:43 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Баффало» на выезде по буллитам обыграли «Анахайм» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Баффало» на выезде по буллитам победили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев гол забил Рикард Ракелль (12-я минута), у «Сейбрз» отличился Райан О’Райлли (36). Он же принес «Баффало» победу в серии буллитов.

Следующий матч «Сейбрз» проведут 20 марта на выезде против «Детройта». «Анахайм» 18 числа в гостях сыграет с «Сан-Хосе».

18.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 1:2 Б Баффало Сэйбрз
(1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Дэн Билсма
Вратари
Джонатан Бернье Андерс Нильссон
1-й период
11:48 Рикард Ракелль (К. Фаулер, Б. Монтур)
2-й период
Райан О`Райлли (Дж. Маккейб, Дж. Айкел) 35:35
3-й период
43:15 Ник Ритчи
Зак Богосян 43:15
51:31 Кевин Бекса
Серия буллитов - победный бросок
З. Гиргенсонс
Статистика
7 Штрафное время 5
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Бернье (Анахайм Дакс), Дж. Айкел (Баффало Сэйбрз), К. Фаулер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
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Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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