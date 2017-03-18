«Флорида» по буллитам одолела «Рейнджерс» в матче НХЛ, Ягр установил очередной рекорд

Игра, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Рейнджерс» дубль сделал Матс Цуккарелло (3-я и 52-я минуты), еще один гол на счету Джея Ти Миллера (5). У «Флориды» отличились Жонатан Юбердо (22), Юсси Йокинен (27) и Александр Барков (48), который принес «Пантерз» победу в серии буллитов.

Ягр, которому в феврале исполнилось 45 лет, отдал две голевые передачи и стал самым результативным игроком в истории НХЛ среди хоккеистов старше 40 лет. Всего на счету чеха стало 269 (104+165) очков, которые он набрал после 40 лет. Ягр опередил на одно очко знаменитого канадца Горди Хоу.

Результаты других матчей дня:

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 6:4;.

«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:1.