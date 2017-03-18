«Флорида» по буллитам одолела «Рейнджерс» в матче НХЛ, Ягр установил очередной рекорд
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Флориды» на выезде по буллитам обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, чешский форвард «Пантерз» Яромир Ягр установил очередной рекорд лиги.
Игра, прошедшая в
Ягр, которому в феврале исполнилось 45 лет, отдал две голевые передачи и стал самым результативным игроком в истории НХЛ среди хоккеистов старше 40 лет. Всего на счету чеха стало 269 (104+165) очков, которые он набрал после 40 лет. Ягр опередил на одно очко знаменитого канадца Горди Хоу.
Результаты других матчей дня:
«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 6:4;.
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 3:1.
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