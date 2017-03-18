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18 марта 2017, 8:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Нью- Джерси» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Питтсбурга капитан хозяев Сидни Кросби забросил две шайбы. Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (7-я минута), Джейк Гентцель (14), Сидни Кросби (20, 60), Ник Бонино (36) и Картер Роуни (46). У «Нью-Джерси» отличились Кайл Палмьери (6, 57), Стефан Ноэсен (15) и Бо Беннетт (40).

Благодаря победе «Питтсбург» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 70 матчах. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 64 очка после 70 игр.

В следующем матче в ночь на понедельник «Питтсбург» на своей площадке встретится с «Флоридой», «Нью-Джерси» дома сыграет против «Коламбуса».

18.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 6:4 Нью-Джерси Дэвилз
(3:2, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Хайнс
Вратари
Мэттью Мюррей Кейт Кинкейд 58:35 (К. Кинкейд 59:26)
1-й период
01:24 Чад Руведел
Кайл Палмиери (Т. Холл, Дж. Мур) 05:35
06:37 Фил Кессел (П. Хернквист, Мэтт Каллен)
07:44
10:00
13:30 Джейк Гюнтцель (Б. Дюмулин, С. Кросби)
Стефан Ноесен (П. Заха, Дж. Кенневиль) 14:02
Джозеф Бландизи 18:12
Далтон Праут 18:12
19:45 Сидни Кросби (М. Штрайт, Джаст. Шульц)
2-й период
24:52 Мэтт Каллен
30:33 Крис Куниц
Джон Меррилл 30:33
35:47 Ник Бонино (К. Роуни, Т. Кюнхакль)
Бо Беннетт (А. Хенрик, Дж. Меррилл) 39:09
39:38 Фил Кессел
39:58 Джастин Шульц
39:58
3-й период
45:17 Картер Роуни (Том Сестито, Т. Кюнхакль)
Дэймон Сиверсон 48:03
56:21 Ник Бонино
Кайл Палмиери (Дж. Бландизи) 56:29
59:26 п.в. Сидни Кросби (К. Шири)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Роуни (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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