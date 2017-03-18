«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Нью- Джерси» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин не принимал участия в матче
из-за травмы.
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (7-я минута), Джейк Гентцель (14), Сидни Кросби (20, 60), Ник Бонино (36) и Картер Роуни (46). У «Нью-Джерси» отличились Кайл Палмьери (6, 57), Стефан Ноэсен (15) и Бо Беннетт (40).
Благодаря победе «Питтсбург» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 70 матчах. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 64 очка после 70 игр.
В следующем матче в ночь на понедельник «Питтсбург» на своей площадке встретится с «Флоридой», «Нью-Джерси» дома сыграет против «Коламбуса».
|18.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|6:4
|Нью-Джерси Дэвилз
|(3:2, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Джон Хайнс
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Кейт Кинкейд 58:35 (К. Кинкейд 59:26)
|1-й период
|01:24
|Чад Руведел
|Кайл Палмиери (Т. Холл, Дж. Мур)
|05:35
|06:37
|Фил Кессел (П. Хернквист, Мэтт Каллен)
|07:44
|10:00
|13:30
|Джейк Гюнтцель (Б. Дюмулин, С. Кросби)
|Стефан Ноесен (П. Заха, Дж. Кенневиль)
|14:02
|Джозеф Бландизи
|18:12
|Далтон Праут
|18:12
|19:45
|Сидни Кросби (М. Штрайт, Джаст. Шульц)
|2-й период
|24:52
|Мэтт Каллен
|30:33
|Крис Куниц
|Джон Меррилл
|30:33
|35:47
|Ник Бонино (К. Роуни, Т. Кюнхакль)
|Бо Беннетт (А. Хенрик, Дж. Меррилл)
|39:09
|39:38
|Фил Кессел
|39:58
|Джастин Шульц
|39:58
|3-й период
|45:17
|Картер Роуни (Том Сестито, Т. Кюнхакль)
|Дэймон Сиверсон
|48:03
|56:21
|Ник Бонино
|Кайл Палмиери (Дж. Бландизи)
|56:29
|59:26
|п.в.
|Сидни Кросби (К. Шири)
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Роуни (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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