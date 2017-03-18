«Питтсбург» без Малкина обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (7-я минута), Джейк Гентцель (14), Сидни Кросби (20, 60), Ник Бонино (36) и Картер Роуни (46). У «Нью-Джерси» отличились Кайл Палмьери (6, 57), Стефан Ноэсен (15) и Бо Беннетт (40).

Благодаря победе «Питтсбург» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 70 матчах. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 64 очка после 70 игр.

В следующем матче в ночь на понедельник «Питтсбург» на своей площадке встретится с «Флоридой», «Нью-Джерси» дома сыграет против «Коламбуса».