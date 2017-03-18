Ягр стал лучшим в истории НХЛ по количеству очков, набранных после 40 лет

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В ночь на субботу Ягр отдал две голевые передачи в гостевом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего на счету чешского форварда теперь 269 очков (104+165) по системе «гол +пас», набранных после того, как ему исполнилось 40 лет. Чех вышел на первое место, обойдя легендарного канадца Горди Хоу, на счету которого 268 очков после 40 лет.

Всего за 1699 игр в регулярных чемпионатах НХЛ Ягр набрал 1907 (763+1144) очков. Ранее чешский ветеран стал пятым игроком в истории НХЛ, принявшим участие в матче в возрасте 45 лет и старше. Также подобным спортивным долголетием отличились нападающий Горди Хоу (в 1980 году выступал в возрасте 52 лет), защитник Крис Челиос (2010, 48 лет), а также вратари Мо Робертс (1951, 45 лет) и Джонни Боуэр (1970, 45 лет).

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в «Питтсбурге», за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Ягр также выступал за «Вашингтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси» и «Флориду». В составе сборной Чехии Ягр становился двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и победителем Олимпийских игр (1998). Также на счету именитого форварда бронзовые медали Игр-2006 и двух чемпионатов мира (1990, 2011).