«Оттава» не отпустит защитника Карлссона на ОИ-2018, если IIHF и НХЛ не договорятся

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В настоящий момент Международная федерация хоккея (IIHF), НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов НХЛ в Олимпиаде 2018 года. Решение об участии игроков НХЛ должно было быть принято на собрании директоров лиги 28 января, однако, по словам комиссионера лиги Гарри Беттмэна, этот вопрос даже не рассматривался.

«Нет, нет, и еще раз нет, — ответил Мельник на вопрос о возможности шведскому защитнику принять участие в ОИ-2018 в составе сборной страны. — Я общался с бывшим капитаном “Оттавы” Даниэлем Альфредссоном (бывший капитан сборной Швеции по хоккею — прим. ТАСС), который сказал, что игрок захочет поехать на Игры, но я не собираюсь рисковать. Можете представить, что он поедет, но ведь он подвержен травмам, если вы понимаете о чем я».

Мельник отметил случай 2006 года, когда на тот момент голкипер «Оттавы» Доминик Гашек отправился на Олимпиаду в Турине, где в составе сборной Чехии получил травму бедра и выбыл до конца сезона. «Оттава» вышла в плей-офф, но уже во втором раунде уступила «Баффало» (1−4). Контракт с Гашеком было решено не продлевать.

«В 2006 году Кубок (Стэнли) уже был у нас в руках и просто дожидался меня. Мы уже начали думать, какие имена будут выгравированы на Кубке. Но, что происходит потом? Гашек. Я не собираюсь делать это снова», — сказал владелец.

Мельник также прокомментировал заявление владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса, который ранее сказал, что не будет препятствовать отъезду капитана Александра Овечкина на Игры в Пхенчхане. «Зная, что Овечкин уехал, хорошо будет любому на пути к Кубку Стэнли, — сказал он. — Любой команде, которая будет ждать их в финале Кубка или той, которая будет в отличной форме».

Карлссон, которому в мае исполнится 27 лет, является одним из ведущих и самых результативных защитников НХЛ. Швед был выбран «Оттавой» под общим 15-м номером на драфте новичков 2008 года. За восемь регулярных сезонов НХЛ он провел 548 матчей, в которых набрал 448 очков (113+335) по системе «гол+пас». Дважды Карлссон признавался лучшим защитником лиги по итогам регулярных чемпионатов (2012, 2015), три раза принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.

В составе сборной Швеции Карлссон становился серебряным призером Олимпийских игр 2014 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2010 года. На Играх в Сочи швед стал вторым в списке бомбардиров, набрав 8 очков (4+4) в 6 матчах, и был признан лучшим защитником турнира.