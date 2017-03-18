Дежарден: Трямкину надо было с Маршаном сделать то же самое, что с Бенном

«Ему надо продолжать работать, чтобы завоевать место в первых двух парах. Он уже прибавил во многих компонентах игры, но чтобы попасть в топ-4, ему надо выкладываться на максимум. Думаю, он достиг большого прогресса, но потом остановился. Если бы в матче с “Бостоном” он применил на Маршане такой же силовой приём, как на Бенне в матче с “Далласом”, мы бы выиграли ту игру» (Маршан оформил хет-трик и помог «Бостону» победить со счётом 6:3, — прим. «Чемпионата»), — цитирует Дежардена TSN.