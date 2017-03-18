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18 марта 2017, 1:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дежарден: Трямкину надо было с Маршаном сделать то же самое, что с Бенном

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Держарден считает, что Никита Трямкин способен играть в первых двух парах защитников, если будет продолжать совершенствоваться, а также прокомментировал его силовой приём на Джейми Бенне в матче с «Даллас Старз» (2:4).

«Ему надо продолжать работать, чтобы завоевать место в первых двух парах. Он уже прибавил во многих компонентах игры, но чтобы попасть в топ-4, ему надо выкладываться на максимум. Думаю, он достиг большого прогресса, но потом остановился. Если бы в матче с “Бостоном” он применил на Маршане такой же силовой приём, как на Бенне в матче с “Далласом”, мы бы выиграли ту игру» (Маршан оформил хет-трик и помог «Бостону» победить со счётом 6:3, — прим. «Чемпионата»), — цитирует Дежардена TSN.

Ванкувер Кэнакс
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