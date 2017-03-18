Дежарден: Трямкину надо было с Маршаном сделать то же самое, что с Бенном
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Держарден считает, что Никита Трямкин способен играть в первых двух парах защитников, если будет продолжать совершенствоваться, а также прокомментировал его силовой приём на Джейми Бенне в матче с «Даллас Старз» (2:4).
«Ему надо продолжать работать, чтобы завоевать место в первых двух парах. Он уже прибавил во многих компонентах игры, но чтобы попасть в топ-4, ему надо выкладываться на максимум. Думаю, он достиг большого прогресса, но потом остановился. Если бы в матче с “Бостоном” он применил на Маршане такой же силовой приём, как на Бенне в матче с “Далласом”, мы бы выиграли ту игру» (Маршан оформил
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter