Малкин: Может, если будем играть вместе с Кросби ещё 10 лет, завоюем ещё 2 Кубка

«Надеюсь, мы будем играть в “Питтсбурге” всю жизнь. Я не хочу переезжать в другой город, хочу играть здесь, с Сидом. У нас молодая команда, и я просто делаю всё, что могу, и Сид точно так же. Мы стараемся выиграть снова и завоевать как можно больше Кубков Стэнли.



Это нелегко, потому что иногда наваливаются травмы, иногда отворачивается удача. Но мы постараемся выиграть ещё. Это непросто, но мы уже 10 лет вместе играем. Мы завоевали два Кубка, так что, возможно, мы будем играть вместе ещё 10 лет и выиграем ещё пару. Почему бы и нет?» — приводятся слова Малкина на официальном сайте клуба.