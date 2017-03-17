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17 марта 2017, 23:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голдобин: У «Ванкувера» сумасшедшие болельщики, мне нравится тут играть

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин рассказал о восстановлении после простуды, а также отметил, что ему очень нравится играть за «косаток».

«Мне было очень плохо, всю неделю провалялся в кровати, смотрел хоккей. Пять дней не мог есть, на тренировке было тяжело.

Я буду выкладываться на тренировках, наберу форму и скоро буду готов играть. Мне очень нравится играть за “Ванкувер”, тут сумасшедшие болельщики», — приводятся слова Голдобина в официальном «твиттере» клуба.

Ванкувер Кэнакс
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