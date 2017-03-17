Александр Радулов: Слухи о моем контракте далеки от действительности

Российский форвард выразил возмущение, узнав об этом. Ранее сообщалось, что Радулов может подписать новый контракт с «Канадиенс» сроком на 5 лет.

— Эти слухи очень далеки от действительности, — приводит NBC слова Радулова. — Не хочу обсуждать такое. Вчера я был возмущен, узнав об этом. Мой агент позвонил и сказал: «Тут некоторые люди говорят о твоем контракте». Я ответил: «Кто говорит? Никто об этом ничего не знает». Какая-то бессмыслица.