Александр Радулов: Слухи о моем контракте далеки от действительности
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов опроверг слухи о том, что потребовал от клуба подписать контракт сроком на 8 лет.
Российский форвард выразил возмущение, узнав об этом. Ранее сообщалось, что Радулов может подписать новый контракт с «Канадиенс» сроком на 5 лет.
— Эти слухи очень далеки от действительности, — приводит NBC слова Радулова. — Не хочу обсуждать такое. Вчера я был возмущен, узнав об этом. Мой агент позвонил и сказал: «Тут некоторые люди говорят о твоем контракте». Я ответил: «Кто говорит? Никто об этом ничего не знает».
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