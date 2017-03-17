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17 марта 2017, 23:45 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Радулов: Слухи о моем контракте далеки от действительности

Нападающий «Монреаля» Александр Радулов опроверг слухи о том, что потребовал от клуба подписать контракт сроком на 8 лет.

Российский форвард выразил возмущение, узнав об этом. Ранее сообщалось, что Радулов может подписать новый контракт с «Канадиенс» сроком на 5 лет.

— Эти слухи очень далеки от действительности, — приводит NBC слова Радулова. — Не хочу обсуждать такое. Вчера я был возмущен, узнав об этом. Мой агент позвонил и сказал: «Тут некоторые люди говорят о твоем контракте». Я ответил: «Кто говорит? Никто об этом ничего не знает». Какая-то бессмыслица.

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