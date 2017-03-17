«Оттава» и «Монреаль» 16 декабря проведут матч «Зимней классики» в честь 150-летия Канады

По его словам, матч будет приурочен к отмечаемому в 2017 году 150-летию образования Канады и 100-летию основания НХЛ. «Каждая из игр на открытом воздухе всегда оставляет много хороших воспоминаний у наших команд, игроков, их семей и болельщиков», — отметил Беттмэн.

Матч состоится на футбольной арене TD Place («Ти-ди плэйс»). Изначально провести эту встречу планировалось на лужайке перед национальным парламентом Канады в самом центре Оттавы, но в целях безопасности пришлось отказаться от этой идеи.

1 июля 1867 года королева Великобритании Виктория подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи и ставший ее Конституцией, в основных чертах действующей и поныне.