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17 марта 2017, 20:24 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Нестеров пропустил тренировку «Монреаля», Радулов и Емелин вернулись в строй

Российский защитник «Монреаля» Никита Нестеров пропустил тренировку команды из-за травмы, сообщает официальный «Твиттер» команды.

Вернулись в общую группу другие российские игроки — нападающий Александр Радулов и защитник Алексей Емелин. Оба игрока не занимались в среду по болезни.

Следующий матч команда проведет 19 марта в 2.00 по московскому времени против «Оттавы».

На данный момент «Канадиенс» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне Радулов набрал 47 (15+32) очков в 65 матчах, Емелин — 9 (2+7) очков в 67 играх, а Нестеров отметился двумя (1+1) очками в 9 играх команды.

Монреаль Канадиенс
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