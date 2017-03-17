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17 марта 2017, 19:34 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Малкин не сыграет с «Нью-Джерси» из-за травмы верхней части тела

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает официальный твиттер «Пингвинз».

По словам главного тренера команды Майка Салливана, у форварда травма верхней части тела. О сроках восстановления пока не сообщается.

В этом сезоне Малкин провел в составе «Питтубурга» 62 матча и набрал 72 (33+39) очка.

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Новости НХЛ

Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 4:0 победила «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в сезоне.
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