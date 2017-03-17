Малкин не сыграет с «Нью-Джерси» из-за травмы верхней части тела
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает официальный твиттер «Пингвинз».
По словам главного тренера команды Майка Салливана, у форварда травма верхней части тела. О сроках восстановления пока не сообщается.
В этом сезоне Малкин провел в составе «Питтубурга» 62 матча и набрал 72 (33+39) очка.
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