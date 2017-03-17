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17 марта 2017, 10:30 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сент-Луис Блюз одержал победу над Сан-Хосе Шаркс в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Сент-Луиса» дубль сделал российский форвард Владимир Тарасенко (49-я и 59-я минуты), на счету которого стало 34 шайбы в нынешнем сезоне, по разу отличились Скотти Апшолл (17) и Зак Сэнфорд (26). У «Шаркс» гол забил Марк-Эдуард Власич (18). Тарасенко был признан второй звездой игры.

«Ванкувер» дома проиграл «Далласу» — 2:4. Защитник хозяев Никита Трямкин сделал результативную передачу.

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Баффало» — 2:0. «Детройт» на выезде в серии буллитов победил «Аризону» — 5:4.

17.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 1:4 Сент-Луис Блюз
(1:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Питер Дебур Майк Йео
Вратари
Аарон Делл 57:10 (А. Делл 58:10) Картер Хаттон
1-й период
Скотти Апшолл 16:40
17:45 Марк-Эдуард Власик (Д. Демело, Л. Кутюр)
2-й период
Закари Сэнфорд (Дж. Боумистер, И. Барбашев) 25:49
Джоэль Эдмундсон 29:34
35:30 Майкл Хэйли
Райан Ривз 35:30
Закари Сэнфорд 38:49
3-й период
48:22 Дилан Демело
Владимир Тарасенко (А. Стин, А. Пьетранджело) 48:34
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, К. Парэйко) п.в. 58:10
Статистика
7 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Дж. Боумистер (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

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