Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе»

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Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Сент-Луиса» дубль сделал российский форвард Владимир Тарасенко (49-я и 59-я минуты), на счету которого стало 34 шайбы в нынешнем сезоне, по разу отличились Скотти Апшолл (17) и Зак Сэнфорд (26). У «Шаркс» гол забил Марк-Эдуард Власич (18). Тарасенко был признан второй звездой игры.

«Ванкувер» дома проиграл «Далласу» — 2:4. Защитник хозяев Никита Трямкин сделал результативную передачу.

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Баффало» — 2:0. «Детройт» на выезде в серии буллитов победил «Аризону» — 5:4.