Гол Слепышева помог «Эдмонтону» победить «Бостон»

Встреча, прошедшая в четверг в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0) в пользу «Ойлерз». В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (5-я и 6-я минуты), Бенуа Пульо (9), российский форвард Антон Слепышев (20), Райан Нюджент-Хопкинс (23), Леон Драйзайтль (27) и Милан Лучич (35). У гостей отличились Давид Пастрняк (13), Брэд Маршанд (18), Доминик Мур (25) и Давид Крейчи (40). Для Слепышева этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне НХЛ. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин провел на льду 35 минут, отразил 17 бросков из 19.

«Коламбус» на своем льду переиграл «Флориду» — 2:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков и был признан второй звездой матча.

«Тампа Бэй» дома уступила «Торонто» — 0:5. В составе гостей по результативной передаче сделали Алексей Марченко и Никита Сошников. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 11 из 15 бросков и был заменен во втором периоде.

«Чикаго» на выезде победил «Оттаву» — 2:1. Форвард гостей Артемий Панарин отметился результативным пасом.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» — 2:4,

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 1:2 (после овертайма),

«Каролина» — «Миннесота» — 3:1,

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:2.