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17 марта 2017, 10:47 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Слепышева помог «Эдмонтону» победить «Бостон»

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0) в пользу «Ойлерз». В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (5-я и 6-я минуты), Бенуа Пульо (9), российский форвард Антон Слепышев (20), Райан Нюджент-Хопкинс (23), Леон Драйзайтль (27) и Милан Лучич (35). У гостей отличились Давид Пастрняк (13), Брэд Маршанд (18), Доминик Мур (25) и Давид Крейчи (40). Для Слепышева этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне НХЛ. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин провел на льду 35 минут, отразил 17 бросков из 19.

«Коламбус» на своем льду переиграл «Флориду» — 2:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков и был признан второй звездой матча.

«Тампа Бэй» дома уступила «Торонто» — 0:5. В составе гостей по результативной передаче сделали Алексей Марченко и Никита Сошников. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 11 из 15 бросков и был заменен во втором периоде.

«Чикаго» на выезде победил «Оттаву» — 2:1. Форвард гостей Артемий Панарин отметился результативным пасом.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» — 2:4,

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 1:2 (после овертайма),

«Каролина» — «Миннесота» — 3:1,

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:2.

17.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 7:4 Бостон Брюинз
(4:2, 3:2, 0:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Брюс Кэссиди
Вратари
Кэм Тэлбот Туукка Раск 22:06 (А. Худобин 22:06-56:47, А. Худобин 59:48)
1-й период
Райли Нэш 03:18
04:29 Патрик Марун (Дж. Эберле, А. Секера)
05:28 Патрик Марун (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
08:23 Бенуа Пульо (Д. Деарне, Д. Нерс)
09:59 Патрик Марун
Здено Хара 09:59
11:28 Леон Драйзайтль
Давид Пастрняк (Б. Маршанд, Р. Спунер) 12:29
Брэд Маршанд (З. Хара, П. Бержерон) 17:44
18:37 Патрик Марун
Адам Маккуэйд 18:37
19:09 Антон Слепышев (К. Макдэвид, Д. Нерс)
19:27 Зак Кассиан
Здено Хара 19:27
2-й период
21:58
22:06 Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Эберле, Д. Каджула)
Колин Миллер 24:02
Доминик Мур (А. Маккуэйд) 24:17
26:46 Леон Драйзайтль
Брэд Маршанд 31:44
Давид Крейчи 34:07
34:49 Милан Лучич (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
38:12 Бенуа Пульо
38:56 Крис Расселл
Давид Крейчи (Б. Маршанд, Т. Краг) 39:28
3-й период
Дрю Стэффорд 52:13
55:33 Оскар Клефбом
Статистика
20 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
П. Марун (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
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