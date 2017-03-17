Гол Слепышева помог «Эдмонтону» победить «Бостон»
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты клуба «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Эдмонтоне, завершилась со счетом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0) в пользу «Ойлерз». В составе победителей шайбы забросили Патрик Марун (5-я и 6-я минуты), Бенуа Пульо (9), российский форвард Антон Слепышев (20), Райан
«Коламбус» на своем льду переиграл «Флориду» — 2:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков и был признан второй звездой матча.
«Тампа Бэй» дома уступила «Торонто» — 0:5. В составе гостей по результативной передаче сделали Алексей Марченко и Никита Сошников. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 11 из 15 бросков и был заменен во втором периоде.
«Чикаго» на выезде победил «Оттаву» — 2:1. Форвард гостей Артемий Панарин отметился результативным пасом.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег» — 2:4,
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 1:2 (после овертайма),
«Каролина» — «Миннесота» — 3:1,
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 6:2.
|17.03.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|7:4
|Бостон Брюинз
|(4:2, 3:2, 0:0)
|Тодд Маклеллан
|Брюс Кэссиди
|Кэм Тэлбот
|Туукка Раск 22:06 (А. Худобин 22:06-56:47, А. Худобин 59:48)
|1-й период
|Райли Нэш
|03:18
|04:29
|Патрик Марун (Дж. Эберле, А. Секера)
|05:28
|Патрик Марун (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|08:23
|Бенуа Пульо (Д. Деарне, Д. Нерс)
|09:59
|Патрик Марун
|Здено Хара
|09:59
|11:28
|Леон Драйзайтль
|Давид Пастрняк (Б. Маршанд, Р. Спунер)
|12:29
|Брэд Маршанд (З. Хара, П. Бержерон)
|17:44
|18:37
|Патрик Марун
|Адам Маккуэйд
|18:37
|19:09
|Антон Слепышев (К. Макдэвид, Д. Нерс)
|19:27
|Зак Кассиан
|Здено Хара
|19:27
|2-й период
|21:58
|22:06
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Эберле, Д. Каджула)
|Колин Миллер
|24:02
|Доминик Мур (А. Маккуэйд)
|24:17
|26:46
|Леон Драйзайтль
|Брэд Маршанд
|31:44
|Давид Крейчи
|34:07
|34:49
|Милан Лучич (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
|38:12
|Бенуа Пульо
|38:56
|Крис Расселл
|Давид Крейчи (Б. Маршанд, Т. Краг)
|39:28
|3-й период
|Дрю Стэффорд
|52:13
|55:33
|Оскар Клефбом
|20
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|П. Марун (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Б. Маршанд (Бостон Брюинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter