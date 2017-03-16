Хоккеисты «Монреаля» Радулов и Емелин пропустили тренировку из-за болезни

Кроме того, в тренировке не приняли участие травмированные защитник Никита Нестеров и нападающий Брайан Флинн, а также форвард Брендан Галлахер.

Ближайший матч «Монреаль» проведет 19 марта против «Оттавы». В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает пятое место, набрав в 70 матчах 86 очков.