Хоккеисты «Монреаля» Радулов и Емелин пропустили тренировку из-за болезни
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Александр Радулов и защитник Алексей Емелин пропустили тренировку команды в четверг
из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Кроме того, в тренировке не приняли участие травмированные защитник Никита Нестеров и нападающий Брайан Флинн, а также форвард Брендан Галлахер.
Ближайший матч «Монреаль» проведет 19 марта против «Оттавы». В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает пятое место, набрав в 70 матчах 86 очков.
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