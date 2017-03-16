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16 марта 2017, 19:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеисты «Монреаля» Радулов и Емелин пропустили тренировку из-за болезни

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Александр Радулов и защитник Алексей Емелин пропустили тренировку команды в четверг из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кроме того, в тренировке не приняли участие травмированные защитник Никита Нестеров и нападающий Брайан Флинн, а также форвард Брендан Галлахер.

Ближайший матч «Монреаль» проведет 19 марта против «Оттавы». В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает пятое место, набрав в 70 матчах 86 очков.

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