Каким будет новый контракт Радулова?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Следующий контракт Александра Радулова обещает стать самым прибыльным в его заокеанской карьере. Впрочем, это не великое достижение, учитывая предыдущие соглашения: трехлетнее новичка на общую сумму в 2,657 миллиона долларов и нынешнее однолетнее — на 5,75.

Александр еще прошлым летом не скрывал, что хотел бы связать себя более долгосрочными обязательствами (да и что тут, в общем-то, скрывать?), но едва ли хоть один генеральный менеджер мог бы решиться на подобный шаг. Вернуться на полный сезон в лучшую лигу мира после почти восьмилетнего перерыва в принципе не так-то просто. Имея за плечами два серьезных скандала — еще сложнее. А уж получить при этом долгосрочный контракт — практически невозможно. Даже за те без малого шесть миллионов, которые Александр заработает в этом году, генеральному менеджеру «Канадиенс» Марку Бержевену летом неплохо досталось на орехи от разного рода экспертов и аналитиков.

Теперь, спустя полгода, хоккейная общественность развернулась к Александру лицом, Барри Тротц (да-да, тот самый Барри Тротц, который фактически выгнал его из НХЛ четыре года назад), называет подписание Радулова лучшей сделкой года, а сам хоккеист надеется получить контракт и подольше, и пожирнее.

ВДВОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В КХЛ

И едва ли можно упрекнуть его в банальном желании сорвать куш после непродолжительного успеха. Если бы Александр стремился только к большим деньгам, он никогда не покинул бы КХЛ. И уже только поэтому его поступок, который, как и предыдущие переходы, не обошелся без скандала, определено заслуживает уважения. Хотя на первый взгляд цифры выглядят сопоставимыми, с учетом канадских налогов и профсоюзных взносов, Александр потерял в зарплате примерно вдвое. И новый контракт вряд ли это изменит.

Можно пуститься в сложные сравнения и вычисления, но, к сожалению, не существует статистической оценки уровня значимости игрока для команды. Поэтому для простоты предлагаю воспользоваться несколько топорным, и от этого не менее показательным методом. Среднее арифметическое зарплат и продолжительностей контрактов нападающих (30-летних и чуть старше), набравших к этому моменту около 50−60 очков (Гетцлаф, Крейчи, Уилер и Кеслер), дает нам следующие условия гипотетического контракта: 6,94 миллиона в год на протяжении 6,5 лет.

Да, эти цифры никак не отражают того, что без Радулова «Монреаль» сейчас едва ли занимал бы первое место в Атлантическом дивизионе, а Макс Пачиоретти не претендовал бы на приз Мориса Ришара. Они никак не отражают выполняемый Александром объем работы в борьбе за шайбу и давлении на соперника, который не приносит ему набранных очков. Они также не отражают того, что по количеству первых передач (а уж какие у Радулова первые передачи!) Александр входит в топ-20 лиги и стоит на одном уровне с Патриком Кейном и Никласом Бэкстремом.

ВОЗМОЖНОСТИ «КАНАДИЕНС»

Тем не менее, эти цифры весьма близки к реальности. По информации канадского телеканала Sportsnet, Александр хотел бы получить шестилетний контракт с зарплатой, которая, вероятно, как минимум будет не меньше нынешней. Но сможет ли (и захочет ли) «Монреаль» предложить ему подобные условия? Во-первых, «Канадцы», мягко говоря, не жалуют длительные сделки. Не считая ипотекоподобного 14-летнего контракта Ши Уэбера, доставшегося «Монреалю» в наследство от «Нэшвилла», соглашения дольше четырех лет есть всего у пяти игроков, причем никто из них на момент подписания не был старше 27. Радулову же в июле исполнится 31.

Вторая проблема, осложняющая жизнь «Монреалю», таится под потолком зарплат. Не то, чтобы дела здесь плохи, но в этом году команде предстоит продлевать тяжеловесные контракты Гальченюка и Маркова, а в следующем — Прайса, Плеканеца и Емелина. Места остается — точь-в-точь на Радулова. И хотя многие небезосновательно замечают, что российский форвард — пылающий мотор нынешнего «Монреаля», не факт, что руководство команды, похожей скорее на «Вольво», чем на «Феррари», захочет вложиться в мощный гоночный двигатель, оставив без присмотра остальные детали.

Как сообщает тот же Sportsnet, если «Монреаль» и предложит Радулову шестилетний контракт, то всего на 4,5−5 миллионов в год. Что, вероятно, вряд ли будет слишком заманчиво для Александра. Какой бы ярко пылающей ни была мечта об НХЛ, когда в России ты за пару лет заработаешь больше, чем за пять в Америке, — волей-неволей задумаешься.

КТО, ЕСЛИ НЕ «МОНРЕАЛЬ»?

Впрочем, если Радулов не сможет договориться с «Канадиенс», ему не составит большого труда найти достойное предложение на рынке свободных агентов. Не так много звездных и при этом не особо возрастных фланговых нападающих выходит туда в этом году: Радулов, Ти Джей Оши … да, в общем, и все. Так что с учетом надвигающегося драфта расширения Александр имеет все шансы сорвать куш.

Авантюристов в лиге полно, иначе Дастин Браун, Райан Кэллахан и Джейсон Поминвилль не получали бы до сих пор по шесть миллионов ежегодно. К примеру, «Детройт», у которого нет проблем ни с потолком зарплат, ни с долгосрочными контрактами до сорока лет. Который интересовался Радуловым еще прошлым летом. И который после ухода Павла Дацюка отчаянно нуждается в лидере.

Так что, в «Монреале» или нет — Радулов определенно должен получить отличный по энхаэловским меркам контракт. Конечно, не такой, как в ЦСКА. Но по энхаэловским меркам — отличный.