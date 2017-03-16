Каким будет новый контракт Радулова?
«СЭ» разбирается, на какую зарплату может рассчитывать российский нападающий по итогам сезона, и сможет ли «Монреаль» предложить ему такие условия.
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Следующий контракт Александра Радулова обещает стать самым прибыльным в его заокеанской карьере. Впрочем, это не великое достижение, учитывая предыдущие соглашения: трехлетнее новичка на общую сумму в 2,657 миллиона долларов и нынешнее однолетнее — на 5,75.
Александр еще прошлым летом не скрывал, что хотел бы связать себя более долгосрочными обязательствами (да и что тут, в
Теперь, спустя полгода, хоккейная общественность развернулась к Александру лицом, Барри Тротц (да-да, тот самый Барри Тротц, который фактически выгнал его из НХЛ четыре года назад), называет подписание Радулова лучшей сделкой года, а сам хоккеист надеется получить контракт и подольше, и пожирнее.
ВДВОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В КХЛ
И едва ли можно упрекнуть его в банальном желании сорвать куш после непродолжительного успеха. Если бы Александр стремился только к большим деньгам, он никогда не покинул бы КХЛ. И уже только поэтому его поступок, который, как и предыдущие переходы, не обошелся без скандала, определено заслуживает уважения. Хотя на первый взгляд цифры выглядят сопоставимыми, с учетом канадских налогов и профсоюзных взносов, Александр потерял в зарплате примерно вдвое. И новый контракт вряд ли это изменит.
Можно пуститься в сложные сравнения и вычисления, но, к сожалению, не существует статистической оценки уровня значимости игрока для команды. Поэтому для простоты предлагаю воспользоваться несколько топорным, и от этого не менее показательным методом. Среднее арифметическое зарплат и продолжительностей контрактов нападающих (30-летних и чуть старше), набравших к этому моменту около 50−60 очков (Гетцлаф, Крейчи, Уилер и Кеслер), дает нам следующие условия гипотетического контракта: 6,94 миллиона в год на протяжении 6,5 лет.
Да, эти цифры никак не отражают того, что без Радулова «Монреаль» сейчас едва ли занимал бы первое место в Атлантическом дивизионе, а Макс Пачиоретти не претендовал бы на приз Мориса Ришара. Они никак не отражают выполняемый Александром объем работы в борьбе за шайбу и давлении на соперника, который не приносит ему набранных очков. Они также не отражают того, что по количеству первых передач (а уж какие у Радулова первые передачи!) Александр входит в топ-20 лиги и стоит на одном уровне с Патриком Кейном и Никласом Бэкстремом.
ВОЗМОЖНОСТИ «КАНАДИЕНС»
Тем не менее, эти цифры весьма близки к реальности. По информации канадского телеканала Sportsnet, Александр хотел бы получить шестилетний контракт с зарплатой, которая, вероятно, как минимум будет не меньше нынешней. Но сможет ли (и захочет ли) «Монреаль» предложить ему подобные условия?
Вторая проблема, осложняющая жизнь «Монреалю», таится под потолком зарплат. Не то, чтобы дела здесь плохи, но в этом году команде предстоит продлевать тяжеловесные контракты Гальченюка и Маркова, а в следующем — Прайса, Плеканеца и Емелина. Места остается —
Как сообщает тот же Sportsnet, если «Монреаль» и предложит Радулову шестилетний контракт, то всего на 4,5−5 миллионов в год. Что, вероятно, вряд ли будет слишком заманчиво для Александра. Какой бы ярко пылающей ни была мечта об НХЛ, когда в России ты за пару лет заработаешь больше, чем за пять в Америке, —
КТО, ЕСЛИ НЕ «МОНРЕАЛЬ»?
Впрочем, если Радулов не сможет договориться с «Канадиенс», ему не составит большого труда найти достойное предложение на рынке свободных агентов. Не так много звездных и при этом не особо возрастных фланговых нападающих выходит туда в этом году: Радулов, Ти Джей Оши … да, в общем, и все. Так что с учетом надвигающегося драфта расширения Александр имеет все шансы сорвать куш.
Авантюристов в лиге полно, иначе Дастин Браун, Райан Кэллахан и Джейсон Поминвилль не получали бы до сих пор по шесть миллионов ежегодно. К примеру, «Детройт», у которого нет проблем ни с потолком зарплат, ни с долгосрочными контрактами до сорока лет. Который интересовался Радуловым еще прошлым летом. И который после ухода Павла Дацюка отчаянно нуждается в лидере.
Так что, в «Монреале» или нет — Радулов определенно должен получить отличный по энхаэловским меркам контракт. Конечно, не такой, как в ЦСКА. Но по энхаэловским меркам — отличный.
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