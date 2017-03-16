«Калгари» — «Бостон»: Антон Худобин пропустил гол с центра площадки
В матче между «Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз» курьёзным эпизодом отметился голкипер «мишек» Антон Худобин.
Российский вратарь пропустил бросок защитника «Флэймз» Дуги Хэмилтона, нанесённый от красной линии. Эта шайба позволила «Калгари» сравнять счёт, но итоговая победа досталась «Бостону», который прервал серию «огоньков» из 10 выигрышей подряд.
В нынешнем сезоне Худобин сыграл в НХЛ 12 матчей (5 побед, 89,7% отражённых бросков), и в своих четырёх последних стартах приводил команду к победе.
|16.03.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
|Калгари Флэймз
|2:5
|Бостон Брюинз
|(1:1, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
|Глен Гулутзан
|Брюс Кэссиди
Вратари
|Чед Джонсон 57:45
|Антон Худобин
|1-й период
|Райли Нэш
|02:14
|Патрис Бержерон
|06:22
|09:23
|Алекс Чейссон (Л. Бума, М. Стэйджан)
|Давид Пастрняк (З. Хара)
|11:47
|12:55
|Михаэл Фролик
|2-й период
|Брэд Маршанд
|26:04
|27:14
|Дуги Хэмилтон
|Дэвид Бэкес (Д. Крейчи)
|31:03
|3-й период
|40:00
|Микаэль Баклунд
|Мэтт Белески (Р. Спунер, Д. Стэффорд)
|43:36
|Давид Пастрняк
|54:28
|Давид Пастрняк (Б. Маршанд, П. Бержерон)
|п.в.
|59:57
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Маршанд (Бостон Брюинз), М. Джиордано (Калгари Флэймз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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