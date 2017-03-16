Российский вратарь пропустил бросок защитника «Флэймз» Дуги Хэмилтона, нанесённый от красной линии. Эта шайба позволила «Калгари» сравнять счёт, но итоговая победа досталась «Бостону», который прервал серию «огоньков» из 10 выигрышей подряд.

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В нынешнем сезоне Худобин сыграл в НХЛ 12 матчей (5 побед, 89,7% отражённых бросков), и в своих четырёх последних стартах приводил команду к победе.