1. Стив Мэйсон, вратарь «Филадельфии Флайерз». Оформил сухарь в матче с «Питтсбург Пингвинз», отразив 23 броска по воротам (4:0).



2. Давид Пастрняк, нападающий «Бостон Брюинз». Отметился дублем в матче с «Калгари Флэймз», который завершился со счётом 5:2.



3. Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфии Флайерз». Забросил свою 200-ю шайбу в карьере в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).