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16 марта 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэйсон, Пастрняк и Симмондс — три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

1. Стив Мэйсон, вратарь «Филадельфии Флайерз». Оформил сухарь в матче с «Питтсбург Пингвинз», отразив 23 броска по воротам (4:0).

2. Давид Пастрняк, нападающий «Бостон Брюинз». Отметился дублем в матче с «Калгари Флэймз», который завершился со счётом 5:2.

3. Уэйн Симмондс, нападающий «Филадельфии Флайерз». Забросил свою 200-ю шайбу в карьере в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).

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