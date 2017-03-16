«Колорадо» одержал волевую победу над «Детройтом», Тютин набрал 1 очко
«Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1.
На 6-й минуте Андреас Атанасью вывел гостей вперёд. В середине второго периода Мэтт Дюшейн с передачи Фёдора Тютина восстановил равновесие.
В заключительной трети ворота гостей поразили Джей Ти Комфер и Карл Сёдерберг. Это поражение стало для «Детройта» шестым за последние семь матчей.
|16.03.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|3:1
|Детройт Ред Уингз
|(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Джимми Ховард 57:17
|1-й период
|Андреас Атанасиу (Дж. Абделькадер, Д. Ларкин)
|05:09
|10:04
|Натан Маккиннон
|Дрю Миллер
|19:36
|2-й период
|29:27
|32:08
|Мэтт Дюшен (Г. Ландескуг, Ф. Тютин)
|Томаш Татар
|39:25
|3-й период
|43:49
|Джей Ти Комфер (Ф. Бошемен)
|45:44
|Карл Седерберг (Б. Комо, Дж. Митчелл)
|Никлас Крунвалль
|46:55
|51:58
|Габриэль Ландескуг
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш), К. Пикар (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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