Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29094052/
16 марта 2017, 9:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» одержал волевую победу над «Детройтом», Тютин набрал 1 очко

«Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1.

На 6-й минуте Андреас Атанасью вывел гостей вперёд. В середине второго периода Мэтт Дюшейн с передачи Фёдора Тютина восстановил равновесие.

В заключительной трети ворота гостей поразили Джей Ти Комфер и Карл Сёдерберг. Это поражение стало для «Детройта» шестым за последние семь матчей.

16.03.2017 04:30 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 3:1 Детройт Ред Уингз
(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Джаред Беднар Джефф Блэшилл
Вратари
Кэлвин Пикар Джимми Ховард 57:17
1-й период
Андреас Атанасиу (Дж. Абделькадер, Д. Ларкин) 05:09
10:04 Натан Маккиннон
Дрю Миллер 19:36
2-й период
29:27
32:08 Мэтт Дюшен (Г. Ландескуг, Ф. Тютин)
Томаш Татар 39:25
3-й период
43:49 Джей Ти Комфер (Ф. Бошемен)
45:44 Карл Седерберг (Б. Комо, Дж. Митчелл)
Никлас Крунвалль 46:55
51:58 Габриэль Ландескуг
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж.Ти. Комфер (Колорадо Эвеланш), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш), К. Пикар (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!