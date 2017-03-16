Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в Анахайме
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» со счётом 1:2.
На 6-й минуте Рикард Ракелль вывел хозяев вперёд, а во втором периоде Райан Гецлаф упрочил лидерство «Дакс».
Иван Барбашёв в середине заключительной трети отыграл один гол, но большего добиться «Блюз» не сумели. Эта шайба стала для Барбашёва третьей в сезоне.
|16.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|2:1
|Сент-Луис Блюз
|(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Майк Йео
Вратари
|Джонатан Бернье
|Джейк Аллен 57:56 (Дж. Аллен 59:58)
|1-й период
|Джейден Шворц
|00:46
|05:42
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
|10:27
|Ник Ритчи
|2-й период
|Джоэль Эдмундсон
|22:02
|25:16
|Патрик Ивз
|26:37
|Райан Гецлаф (Э. Кольяно)
|Колтон Парэйко
|36:45
|3-й период
|Роберт Бортуццо
|41:55
|46:15
|Хампус Линдхольм
|Иван Барбашев (М. Пяйярви-Свенссон)
|50:08
|Роберт Бортуццо
|59:58
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дж. Бернье (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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