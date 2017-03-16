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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29093842/
16 марта 2017, 8:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в Анахайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» со счётом 1:2.

На 6-й минуте Рикард Ракелль вывел хозяев вперёд, а во втором периоде Райан Гецлаф упрочил лидерство «Дакс».

Иван Барбашёв в середине заключительной трети отыграл один гол, но большего добиться «Блюз» не сумели. Эта шайба стала для Барбашёва третьей в сезоне.

16.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 2:1 Сент-Луис Блюз
(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Майк Йео
Вратари
Джонатан Бернье Джейк Аллен 57:56 (Дж. Аллен 59:58)
1-й период
Джейден Шворц 00:46
05:42 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф)
10:27 Ник Ритчи
2-й период
Джоэль Эдмундсон 22:02
25:16 Патрик Ивз
26:37 Райан Гецлаф (Э. Кольяно)
Колтон Парэйко 36:45
3-й период
Роберт Бортуццо 41:55
46:15 Хампус Линдхольм
Иван Барбашев (М. Пяйярви-Свенссон) 50:08
Роберт Бортуццо 59:58
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), Дж. Бернье (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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