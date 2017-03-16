Гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от поражения в Анахайме

На 6-й минуте Рикард Ракелль вывел хозяев вперёд, а во втором периоде Райан Гецлаф упрочил лидерство «Дакс».



Иван Барбашёв в середине заключительной трети отыграл один гол, но большего добиться «Блюз» не сумели. Эта шайба стала для Барбашёва третьей в сезоне.