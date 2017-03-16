«Бостон» победил «Калгари» в матче НХЛ, Худобин отразил 21 бросок

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк (12-я и 60-я минуты), Брэд Маршанд (27), Дэвид Бэкес (32) и Мэтт Белески (44). У «Калгари» отличились Алекс Чиассон (10) и Дуг Хамильтон (28).

Маршанд забросил 26-ю шайбу в 29 последних матчах. Всего на его счету теперь 75 очков (36 голов + 39 передач) в 70 матчах текущего сезона. Маршанд вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата, обогнав капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 35 заброшенных шайб.

Российский голкипер «Бостона» Худобин провел 12-й матч в текущем чемпионате и одержал пятую победу. Худобин побеждал в четырех последних матчах, когда защищал ворота «Бостона».

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 70 матчах. «Калгари» идет пятым на Западе, имея в активе 82 очка после 70 игр. «Бостон» прервал 10-матчевую победную серию «Калгари», не позволив установить рекорд клуба. В следующем матче в ночь на пятницу «Бостон» на выезде сыграет против «Эдмонтона», на следующий день «Калгари» дома встретится с «Далласом».