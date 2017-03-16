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16 марта 2017, 8:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» победил «Калгари» в матче НХЛ, Худобин отразил 21 бросок

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Калгари» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков по воротам и одержал четвертую победу подряд в составе своей команды.

В составе «Бостона» шайбы забросили Давид Пастрняк (12-я и 60-я минуты), Брэд Маршанд (27), Дэвид Бэкес (32) и Мэтт Белески (44). У «Калгари» отличились Алекс Чиассон (10) и Дуг Хамильтон (28).

Маршанд забросил 26-ю шайбу в 29 последних матчах. Всего на его счету теперь 75 очков (36 голов + 39 передач) в 70 матчах текущего сезона. Маршанд вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата, обогнав капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого 35 заброшенных шайб.

Российский голкипер «Бостона» Худобин провел 12-й матч в текущем чемпионате и одержал пятую победу. Худобин побеждал в четырех последних матчах, когда защищал ворота «Бостона».

«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 70 матчах. «Калгари» идет пятым на Западе, имея в активе 82 очка после 70 игр. «Бостон» прервал 10-матчевую победную серию «Калгари», не позволив установить рекорд клуба. В следующем матче в ночь на пятницу «Бостон» на выезде сыграет против «Эдмонтона», на следующий день «Калгари» дома встретится с «Далласом».

16.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome)
Калгари Флэймз 2:5 Бостон Брюинз
(1:1, 1:2, 0:2)
Главные тренеры
Глен Гулутзан Брюс Кэссиди
Вратари
Чед Джонсон 57:45 Антон Худобин
1-й период
Райли Нэш 02:14
Патрис Бержерон 06:22
09:23 Алекс Чейссон (Л. Бума, М. Стэйджан)
Давид Пастрняк (З. Хара) 11:47
12:55 Михаэл Фролик
2-й период
Брэд Маршанд 26:04
27:14 Дуги Хэмилтон
Дэвид Бэкес (Д. Крейчи) 31:03
3-й период
40:00 Микаэль Баклунд
Мэтт Белески (Р. Спунер, Д. Стэффорд) 43:36
Давид Пастрняк 54:28
Давид Пастрняк (Б. Маршанд, П. Бержерон) п.в. 59:57
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Маршанд (Бостон Брюинз), М. Джиордано (Калгари Флэймз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
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