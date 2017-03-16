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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29093263/
16 марта 2017, 8:27 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 4:0 победила «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него 20-й в сезоне.

Шайбы забросили Шон Кутюрье (21-я минута), Уэйн Симмондс (27), Клод Жиру (56) и Дэйл Визе (60).

Проворов сыграл в матче 27 минут 17 секунд, успев также нанести один бросок по воротам, провести два силовых приема и заблокировать пять бросков соперников. Теперь в активе 20-летнего россиянина 25 очков (5+20) по системе «гол+пас» в 69 матчах текущего чемпионата.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями за 17 минут 24 секунды на площадке. В его активе лишь два броска по воротам «Филадельфии».

Благодаря победе «Филадельфия» поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 69 матчах. «Питтсбург» идет на второй строчке на Востоке, имея в активе 95 очков после 69 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Филадельфия» на выезде сыграет против «Нью- Джерси», а уже в ночь на субботу «Питтсбург» на своей площадке встретится с «Нью-Джерси».

16.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 4:0 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Майк Салливан
Вратари
Стив Мэйсон Мэттью Мюррей
1-й период
Сидни Кросби 06:38
Джастин Шульц 13:27
16:48 Брэйден Шенн
2-й период
21:00 Шон Кутюрье (Д. Уис, Б. Шенн)
22:39 Пьер-Эдуард Белльмар
Ян Коул 25:59
26:20 Уэйн Симмондс (Ш. Гостисбеер, И. Проворов)
3-й период
Крис Куниц 48:47
55:44 Клод Жиру (П-Э. Белльмар)
59:12 Дэйл Уис (Б. Шенн, Ш. Кутюрье)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
У. Симмондс (Филадельфия Флайерз), С. Мэйсон (Филадельфия Флайерз), Ш. Кутюрье (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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