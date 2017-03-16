Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

Шайбы забросили Шон Кутюрье (21-я минута), Уэйн Симмондс (27), Клод Жиру (56) и Дэйл Визе (60).

Проворов сыграл в матче 27 минут 17 секунд, успев также нанести один бросок по воротам, провести два силовых приема и заблокировать пять бросков соперников. Теперь в активе 20-летнего россиянина 25 очков (5+20) по системе «гол+пас» в 69 матчах текущего чемпионата.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отличиться результативными действиями за 17 минут 24 секунды на площадке. В его активе лишь два броска по воротам «Филадельфии».

Благодаря победе «Филадельфия» поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 69 матчах. «Питтсбург» идет на второй строчке на Востоке, имея в активе 95 очков после 69 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Филадельфия» на выезде сыграет против «Нью- Джерси», а уже в ночь на субботу «Питтсбург» на своей площадке встретится с «Нью-Джерси».