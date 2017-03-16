Анисимов выбыл на 3−4 недели после столкновения с Радуловым

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Coach Q says Artem Anisimov (lower body) will miss 3-4 weeks. <a href="https://twitter.com/hashtag/Blackhawks?src=hash">#Blackhawks</a></p>— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) <a href="https://twitter.com/NHLBlackhawks/status/842085816344170497">15 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хоккеисты «Чикаго» во вторник на выезде обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Анисимов был вынужден покинуть игру в конце первого периода. После силового приема Радулова он неудачно приземлился и травмировал левую ногу. До этого эпизода Анисимов успел отметиться голевой передачей.

В текущем сезоне Анисимов набрал 45 (22+23) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.