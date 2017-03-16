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16 марта 2017, 2:19 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Анисимов выбыл на 3−4 недели после столкновения с Радуловым

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Российский хоккеист «Чикаго» Артем Анисимов будет вынужден пропустить 3−4 недели из-за травмы нижней части тела, полученной после столкновения с выступающим в составе «Монреаля» соотечественником Александром Радуловым, сообщается в микроблоге «Блэкхокс» в Twitter.

Анисимов выбыл на 3−4 недели после столкновения с Радуловым - Фото Увеличить
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Хоккеисты «Чикаго» во вторник на выезде обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Анисимов был вынужден покинуть игру в конце первого периода. После силового приема Радулова он неудачно приземлился и травмировал левую ногу. До этого эпизода Анисимов успел отметиться голевой передачей.

В текущем сезоне Анисимов набрал 45 (22+23) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

15.03.2017 02:30 Зрители 21288 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 2:4 Чикаго Блэкхокс
(0:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Клод Жюльен Джоэль Кенневилль
Вратари
Кэри Прайс 58:22 (К. Прайс 58:38-58:55) Кори Кроуфорд
1-й период
07:29 Эндрю Шоу
Патрик Кейн (Н. Яльмарссон, А. Анисимов) 12:23
2-й период
Таннер Киро 25:17
Джонни Одуйя 30:49
Патрик Кейн 34:00
3-й период
Артемий Панарин (Н. Шмолц, П. Кейн) 40:47
52:42 Пол Байрон (Б. Галлахер, Б. Дэвидсон)
56:32 Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит) п.в. 58:38
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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