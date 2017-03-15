«Чикаго» подписал контракт новичка с нападающим Луисом из NCAA

22-летний игрок был выбран клубом в шестом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 181-м номером. После этого он отправился в NCAA, где провёл четыре сезона в составе команды университета Майами (Огайо). В 2015 году выступал за сборную США на молодёжном чемпионате мира.



В текущем сезоне хоккеист набрал 39 (14+25) очка в 36 матчах за свою команду. Игрок присоединится к фарм-клубу «Чикаго» в АХЛ — «Рокфорду».