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15 марта 2017, 10:07 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Флориды» Ванек признан первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий «Флориды» Томаш Ванек признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Ванек сделал четыре результативные передачи в матче против «Торонто» (7:2). Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джошуа Хо Сан стал второй звездой дня, забросив одну шайбу и сделав одну передачу в матче против «Каролины» (3:2). Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём признан третьей звездой дня, он сделала три результативные передачи в матче против «Миннесоты» (4:2).

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