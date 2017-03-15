Нападающий «Флориды» Ванек признан первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий «Флориды» Томаш Ванек признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Ванек сделал четыре результативные передачи в матче против «Торонто» (7:2). Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джошуа Хо Сан стал второй звездой дня, забросив одну шайбу и сделав одну передачу в матче против «Каролины» (3:2). Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём признан третьей звездой дня, он сделала три результативные передачи в матче против «Миннесоты» (4:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter