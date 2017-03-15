Нападающий «Флориды» Ванек признан первой звездой дня НХЛ

Ванек сделал четыре результативные передачи в матче против «Торонто» (7:2). Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джошуа Хо Сан стал второй звездой дня, забросив одну шайбу и сделав одну передачу в матче против «Каролины» (3:2). Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрём признан третьей звездой дня, он сделала три результативные передачи в матче против «Миннесоты» (4:2).