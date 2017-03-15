Тэйвз вышел на 6-е место по голам в истории «Чикаго»
Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) забросил шайбу в пустые ворота.
Это 269-й гол канадского игрока в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вышел на 6-е место в истории «Блэкхоукс», превзойдя Тони Амонти (268). Лидирует по этому показателю Бобби Халл — 604 шайбы.
В 60 матчах текущего сезона хоккеист набрал 49 (18+31) очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter