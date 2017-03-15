Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29081285/
15 марта 2017, 10:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тэйвз вышел на 6-е место по голам в истории «Чикаго»

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:2) забросил шайбу в пустые ворота.

Это 269-й гол канадского игрока в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вышел на 6-е место в истории «Блэкхоукс», превзойдя Тони Амонти (268). Лидирует по этому показателю Бобби Халл — 604 шайбы.

В 60 матчах текущего сезона хоккеист набрал 49 (18+31) очков.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Анисимов травмировал колено после силового приема Радулова в матче НХЛ

Анисимов травмировал колено после силового приема Радулова в матче НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский хоккеист «Чикаго» Артем Анисимов покинул площадку при помощи врачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» — «Чикаго» после силового приема соотечественника Александра Радулова.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!