Марков вышел на 6-е место по числу матчей в истории «Монреаля»
Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).
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38-летний российский игрок провёл свой 979-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 6-е место в истории «Канадиенс», обогнав Мориса Ришара (978). Лидирует по этому показателю Анри Ришар — 1256 игр. В 51 матче текущего сезона Марков набрал 30 (4+26) очков.
|15.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Centre Bell
|Монреаль Канадиенс
|2:4
|Чикаго Блэкхокс
|(0:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Кэри Прайс 58:22 (К. Прайс 58:38-58:55)
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|07:29
|Эндрю Шоу
|Патрик Кейн (Н. Яльмарссон, А. Анисимов)
|12:23
|2-й период
|Таннер Киро
|25:17
|Джонни Одуйя
|30:49
|Патрик Кейн
|34:00
|3-й период
|Артемий Панарин (Н. Шмолц, П. Кейн)
|40:47
|52:42
|Пол Байрон (Б. Галлахер, Б. Дэвидсон)
|56:32
|Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
|Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит)
|п.в.
|58:38
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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