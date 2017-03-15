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15 марта 2017, 9:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Марков вышел на 6-е место по числу матчей в истории «Монреаля»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4).

Защитник Монреаль Канадиенс Андрей Марков принял участие в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> с Чикаго Блэкхоукс (2:4). Увеличить
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38-летний российский игрок провёл свой 979-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 6-е место в истории «Канадиенс», обогнав Мориса Ришара (978). Лидирует по этому показателю Анри Ришар — 1256 игр. В 51 матче текущего сезона Марков набрал 30 (4+26) очков.

15.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 2:4 Чикаго Блэкхокс
(0:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Клод Жюльен Джоэль Кенневилль
Вратари
Кэри Прайс 58:22 (К. Прайс 58:38-58:55) Кори Кроуфорд
1-й период
07:29 Эндрю Шоу
Патрик Кейн (Н. Яльмарссон, А. Анисимов) 12:23
2-й период
Таннер Киро 25:17
Джонни Одуйя 30:49
Патрик Кейн 34:00
3-й период
Артемий Панарин (Н. Шмолц, П. Кейн) 40:47
52:42 Пол Байрон (Б. Галлахер, Б. Дэвидсон)
56:32 Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
Джонатан Тэйвз (П. Кейн, Д. Кит) п.в. 58:38
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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Анисимов травмировал колено после силового приема Радулова в матче НХЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский хоккеист «Чикаго» Артем Анисимов покинул площадку при помощи врачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» — «Чикаго» после силового приема соотечественника Александра Радулова.
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