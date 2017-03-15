«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче НХЛ
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны» на выезде обыграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в
Победный буллит исполнил Энтони Дианджело. Этот бросок стал 22-м в буллитной серии.
В еще одном матче «Сан-Хосе» дома обыграл «Баффало» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
|15.03.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|2:3 Б
|Аризона Койотс
|(0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Бен Бишоп
|Луи Доминге 58:53 (Л. Доминге 59:15)
|1-й период
|13:44
|Дастин Браун
|17:46
|Анже Копитар
|2-й период
|Брендан Перлини
|20:44
|25:03
|Тайлер Тоффоли (Дж. Маззин, А. Копитар)
|3-й период
|Макс Доми (К. Дворак, Дж. Чикран)
|45:49
|Джордан Мартинук
|49:34
|Коннор Мерфи
|57:26
|58:24
|Тайлер Тоффоли (Дж. Картер, А. Копитар)
|Макс Доми (Ш. Доун, Р. Врбата)
|59:15
|Овертайм
|64:17
|Джефф Картер
Серия буллитов - победный бросок
|Э. Дианджело
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), М. Доми (Аризона Койотс), Э. Дианджело (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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