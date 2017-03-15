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15 марта 2017, 9:15 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны» на выезде обыграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе во вторник, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Дубль в основное время в составе победителей сделал Макс Доми (на 46-й и 60-й минутах). У «Лос-Анджелеса» две шайбы забросил Тайлер Тоффоли (26, 59).

Победный буллит исполнил Энтони Дианджело. Этот бросок стал 22-м в буллитной серии.

В еще одном матче «Сан-Хосе» дома обыграл «Баффало» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

15.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 2:3 Б Аризона Койотс
(0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Дэйв Типпетт
Вратари
Бен Бишоп Луи Доминге 58:53 (Л. Доминге 59:15)
1-й период
13:44 Дастин Браун
17:46 Анже Копитар
2-й период
Брендан Перлини 20:44
25:03 Тайлер Тоффоли (Дж. Маззин, А. Копитар)
3-й период
Макс Доми (К. Дворак, Дж. Чикран) 45:49
Джордан Мартинук 49:34
Коннор Мерфи 57:26
58:24 Тайлер Тоффоли (Дж. Картер, А. Копитар)
Макс Доми (Ш. Доун, Р. Врбата) 59:15
Овертайм
64:17 Джефф Картер
Серия буллитов - победный бросок
Э. Дианджело
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), М. Доми (Аризона Койотс), Э. Дианджело (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
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