«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в серии буллитов в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе во вторник, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0). Дубль в основное время в составе победителей сделал Макс Доми (на 46-й и 60-й минутах). У «Лос-Анджелеса» две шайбы забросил Тайлер Тоффоли (26, 59).

Победный буллит исполнил Энтони Дианджело. Этот бросок стал 22-м в буллитной серии.

В еще одном матче «Сан-Хосе» дома обыграл «Баффало» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).