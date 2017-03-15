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15 марта 2017, 8:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Павелски помог «Сан-Хосе» одержать победу над «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1.

На 2-й минуте Джек Айкел вывел гостей вперёд, но развить преимущество «Баффало» не сумел. Во втором периоде Джо Павелски восстановил равновесие, а Мишель Хэйли сделал счёт 2:1 в пользу «Шаркс».

В заключительной трети Павелски оформил дубль, а Логан Кутюр установил окончательный счёт встречи.

15.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 4:1 Баффало Сэйбрз
(0:1, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Питер Дебур Дэн Билсма
Вратари
Мартин Джонс Робин Ленер
1-й период
Джек Айкел (М. Мулсон, Дж. Горджес) 01:10
Тайлер Эннис 07:56
2-й период
Коди Фрэнсон 24:52
Джастин Фолк 30:57
31:47 Джо Павелски (Л. Кутюр, Джо Торнтон)
33:14 Джастин Браун
39:10 Майкл Хэйли
3-й период
45:28 Джо Павелски (Д. Демело, Джо Торнтон)
54:57 Логан Кутюр (Дж. Уорд, П. Марло)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), М. Хэйли (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
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