Дубль Павелски помог «Сан-Хосе» одержать победу над «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1.
На 2-й минуте Джек Айкел вывел гостей вперёд, но развить преимущество «Баффало» не сумел. Во втором периоде Джо Павелски восстановил равновесие, а Мишель Хэйли сделал счёт 2:1 в пользу «Шаркс».
В заключительной трети Павелски оформил дубль, а Логан Кутюр установил окончательный счёт встречи.
|15.03.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|4:1
|Баффало Сэйбрз
|(0:1, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэн Билсма
Вратари
|Мартин Джонс
|Робин Ленер
|1-й период
|Джек Айкел (М. Мулсон, Дж. Горджес)
|01:10
|Тайлер Эннис
|07:56
|2-й период
|Коди Фрэнсон
|24:52
|Джастин Фолк
|30:57
|31:47
|Джо Павелски (Л. Кутюр, Джо Торнтон)
|33:14
|Джастин Браун
|39:10
|Майкл Хэйли
|3-й период
|45:28
|Джо Павелски (Д. Демело, Джо Торнтон)
|54:57
|Логан Кутюр (Дж. Уорд, П. Марло)
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), М. Хэйли (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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