Дубль Павелски помог «Сан-Хосе» одержать победу над «Баффало»

На 2-й минуте Джек Айкел вывел гостей вперёд, но развить преимущество «Баффало» не сумел. Во втором периоде Джо Павелски восстановил равновесие, а Мишель Хэйли сделал счёт 2:1 в пользу «Шаркс».



В заключительной трети Павелски оформил дубль, а Логан Кутюр установил окончательный счёт встречи.